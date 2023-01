“Quiero que sepan que asesiné por amor”: rapero confesó crimen en una canción

‘Cosas del corazón’ es el tema que publicó Yersey Tami y en el que dijo haber matado al supuesto novio de su expareja, con quien tiene dos hijos.

En el video, subido a Youtube este miércoles, aparecen fotos de Yersey junto a su excompañera y sus dos niños.

“Mi gente, este tema es el último por una larga temporada, quiero que lo compartan para que todo mundo sepa que mi hijo es mi hijo, no de ningún otro”, es el texto que acompaña la publicación.

Según la letra de la canción de Yersey Tami “una piedra en el camino me llevó a la caída” por “una mujer fingiendo amarme”.

“Me estaba viendo la cara aprovechando que en ella confiaba (…) pero el último día de lo peor yo me enteré que él la presentaba como su mujer y a él su hijo” dice en otro aparte del tema.

“Me llené de ira, no podía pensar, sabiendo que a su casa él se llegaba a acostar”, confiesa en el rap y afirma que buscó a la pareja de su exnovia: “no tuve otra opción, tuve que dispararle, entonces yo hui, quería salir de ahí, que me busque mi Diosito, pero tenía que ser así”.

“Ahora debo entregarme, pues no quiero huir y sé que algún tiempo me van a recluir”, continúa diciendo Yersey Tami en su rap, en el que agrega que aún ama a la madre de sus hijos.



El homicidio perpetrado presuntamente por Yersey Tami fue el de Iván Camilo Castellanos Rangel, cometido en el centro comercial Panamá, en Bucaramanga.

Según la Policía de la ciudad, no es el primer hecho delictivo en el que se ve involucrado el rapero.

“Ya ha enfrentado la justicia también por los delitos de incendio, de violencia intrafamiliar, de hurto y ha sido capturado en flagrancia por hurto, receptación y tráfico de sustancias estupefacientes", dijo el comandante de la Policía de Bucaramanga, general Manuel Vásquez, en entrevista con Blu Radio.

Yersey Tami aún no se ha entregado, cosa que en la letra de la canción ‘Cosas del corazón’ afirmó que haría.