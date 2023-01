“Quieto hijue…”: escalofriante audio del momento en que asesinan a dos expolicías en Barranquilla

Una de las víctimas hablaba por celular cuando fue atacada a tiros. Además de la balacera, se oye cómo el afectado lucha por su vida.

Hombres en moto abordaron a Víctor Chávez y a Víctor Mendoza, quienes se movilizaban en un vehículo particular.

Mendoza sostenía una conversación telefónica cuando lo ultimaron a tiros. La grabación fue divulgada por el medio Hora 7/24:

Víctor Mendoza: aló, buenos días. Cuéntame

Amigo: ¿Qué más, Mendo? Buenos días, ¿cómo te va?

V.M.: Bien. ¿Viste lo que escribió el jefe ahí?

Amigo: No, apenas voy manejando. Voy a sacar el coso ese, voy a ver qué es lo que es.

V.M.: Que si se puede contar con un testimonio del pastor. ¿Tú cómo la ves ahí?

Amigo: ¿Un testimonio?

V.M.: …y que por escrito

Amigo: Eso se podría, pero si se le pudiera legalizar… si se le pudiera instalar el transformador de verdad, verdad, al viejo, uno lo podía convencer. ¿Sí me entiendes? Pero es que ahí las redes no permiten eso. O, a menos, que estos manes miren allá para ver

V.M.: Imagínate, eso vale un poco de plata. Yo le escribí que eso estaba complicado

Amigo: Igual… (Mendoza lo interrumpe).

V.M.: Espérate ahí. Cálmate…

En ese momento aparecen los criminales gritándole “¡Quieto, hijue#&/@!”. Se empiezan a escuchar los disparos en contra de los dos expolicías y Víctor Mendoza se queja de las heridas de bala.

El amigo que estaba al otro lado de la línea no entiende lo que pasa y sigue gritando: “¡Aló, Aló, Mendo, ¿qué pasó?!”.

Pese a que el hermano de Mendoza dice que tiene cómo probar que la víctima llevaba $9 millones y que un fleteo fue la causa del ataque, la Policía maneja otras hipótesis, empezando por el hecho de que las víctimas fueron impactadas con más de dos tiros.

Investigadores analizan si el crimen tiene alguna relación con el trabajo que los exagentes ofrecían a la empresa Electricaribe, donde hacían labores de inteligencia encaminadas a exponer el fraude por fluido eléctrico.