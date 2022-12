Quince años de atentado al club El Nogal: víctimas piden que se investigue omisión del Estado

Carlos Antonio Lozada volvió a pedir perdón en nombre de las FARC, pero afectados aseguran que este debe estar acompañado de verdad y reparación.

Las impactantes y dolorosas imágenes se mantienen en la memoria de miles de colombianos. El 7 de febrero de 2003, la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, al mando de alias 'el Paisa', perpetró uno de los más grandes ataques terroristas de su historia: el atentado al club el nogal, que dejó 36 muertos y 167 heridos.

Hoy, 15 años después, Bertha Fríes, vocera de las víctimas, está segura de que aún no se conoce lo qué pasó antes del atentado, y sostiene que hubo una grave omisión por parte de agentes del estado.

Carlos Antonio Lozada, líder del movimiento político FARC y candidato al Senado, ofreció disculpas públicas por el hecho.

Sin embargo, para las víctimas, el perdón debe ir acompañado de verdad y reparación.

"Ni un dólex, ni una curita. Por favor, quince años, y también quiero recordarle al público televidente que no somos la clase ‘firififí’, aquí se confunde que somos los del Nogal y que tenemos todas las prebendas y no", dice la mujer.

Los hermanos Fernando y Herminsul Arellán fueron condenados por estos hechos, al igual que la cúpula del secretariado de las FARC. Sin embargo, a la historia del atentado del Nogal, todavía le faltan varios capítulos judiciales por escribirse.

