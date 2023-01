Quince años tardará en repararse daño ambiental por atentado en oleoducto Caño Limón-Coveñas

Autoridades tratan de contener la marcha de petróleo para que no llegue a Venezuela a través del río Catatumbo. Repudian acción del ELN.

El crudo ya arribó a La Gabarra en Tibú, Norte de Santander. Todavía no hay un cálculo exacto de cuánto petróleo ha caído a la quebrada La Llana y al río Catatumbo.

“De las once afectaciones que hemos tenido, atentados terroristas contra la infraestructura en lo corrido del 2019, este es el que más daño está generando por la afectación al medio ambiente, a las fuentes hídricas y a las comunidades rurales”, asegura Aníbal Fernandez, vicepresidente de Ecopetrol.

La funcionaria señala que, a pesar del esfuerzo de los soldados de la segunda división del Ejército, el punto del atentado no ha podido ser asegurado para arrancar con la reparación del tubo.

“Ha habido intercambio de disparos. El día de ayer uno de los perros antiexplosivos pisó una mina y murió, de modo que es una zona donde hay presentes varios factores de inestabilidad”, añade.

Mancha de crudo llegó al río Catatumbo tras atentado del ELN al oleoducto A los habitantes de Norte de Santander, por donde circulan la quebrada La Llana y el río Catatumbo, autoridades les ha insistido en que no utilicen el agua contaminada con petróleo.

Sustancias como el antraceno y benzantraceno, que contiene el crudo, pueden generar cáncer y quedar impregnadas durante años en los ecosistemas. El daño ambiental generado por el ELN es de grandes proporciones.

Durante 2019, se produjeron 107 atentados contra la infraestructura petrolera y derramando 21 mil barriles de petróleo, la mayoría en Arauca y Norte de Santander.

