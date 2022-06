Quince niños arriesgan sus vidas en improvisado puente para llegar a la escuela en Caquetá

Quince niños de Belén de los Andaquíes, en Caquetá , arriesgan sus vidas cruzando por improvisados puentes para ir a estudiar. A esto se suma que en la institución educativa no cuentan con servicio de energía ni la infraestructura adecuada para que los menores reciban clases.

Para llegar a la escuela, en la vereda La Reforma, los pequeños cruzan diariamente por una laguna y parte de un puente improvisado en madera.

Llegan con toda la ilusión a estudiar, aún sabiendo que la institución no cuenta con servicio de agua potable, energía, baños y restaurante.

“No tenemos servicio de agua, no tenemos una cocina donde preparar los alimentos de los niños, no contamos con servicio eléctrico, con campos deportivos, no tenemos laboratorio, equipos de cómputo”, explica María Yeny Gutiérrez, docente de la escuela.

La escuela fue abandonada por más de 15 años, debido al desplazamiento por el conflicto armado, pero con ayuda de la comunidad y algunas entidades se ha ido restaurando, pero no ha sido suficiente.

“Hemos buscado la manera solucionar y mitigar un poco las necesidades que tenemos, para brindar una educación de calidad para nuestros niños y niñas”, explica la docente.

Son 15 estudiantes los que se benefician de la escuela. La Alcaldía aseguró que destinó recursos para el mejoramiento de la escuela, pero mientras estos llegan, los niños continuarán arriesgando sus vidas para llegar al lugar donde esperan recibir el mejor regalo: su educación.