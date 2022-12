Racionamiento inmediato y preventivo sugirieron expertos en sector eléctrico

El sector eléctrico ha entrado en una especie de carrera contra el reloj. El agotamiento de las reservas de energía y de agua hace que los expertos recomienden iniciar cuanto antes los cortes del servicio.

"De manera rápida, inmediata, entrar a hacer un racionamiento preventivo del orden del 5% de la demanda diaria del país del sistema interconectado. Eso es básicamente la recomendación, que es similar a la recomendación que dio el operador del sistema", señaló Alberto Olarte, secretario del Consejo Nacional de Operadores.

El ahorro de energía todavía está por debajo de la meta necesaria del 5%: comenzó la semana pasada en un 1,9%, el viernes fue del 3,9 %, y alcanzó su máximo el domingo con un 4,9%.

Pero también hay advertencia por el bajo nivel de los embalses.

"Si seguimos desembalsando, el agua se agota muy rápido. Yo no le diría una fecha específica, pero se agotaría y eventualmente si no se para esa disminución obviamente llegamos a un nivel mínimo”, dice Olarte.

¿En cuestión de semanas podría agotarse el agua?, “esperamos que no sea así, pero si seguimos así y no hay entradas a los embalses se agotaría en cuestión de semanas”, agrega.

En el Ministerio de Minas los técnicos ya están evaluando las condiciones, al amparo del estatuto de racionamientos, para iniciar los cortes de los eventuales cortes que recomienda el Consejo Nacional de Operaciones”.