Radican acusación a hermanos Uribe Noguera por presunto encubrimiento en crimen de Yuliana Samboní

Además, son señalados por Fiscalía de ocultar pruebas para favorecer a Rafael, condenado a 51 años de prisión por este feminicidio.

Un día después de conocer la condena de Uribe Noguera, Fiscalía radicó la acusación en contra de sus hermanos, Catalina y Francisco, por su presunta responsabilidad en los delitos de encubrimiento por favorecimiento de secuestro y alteración, supresión u ocultamiento de elemental material probatorio. Vea también “Quedé muy decepcionado”: padre de Yuliana Samboní ante condena de 51 años a Rafael Uribe Noguera

Gracias a la cooperación con la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, la Fiscalía advierte que comprobó que ambos borraron mensajes de WhatsApp enviados entre ellos y a su hermano Rafael Uribe Noguera. Los celulares fueron entregados a las autoridades el 14 de diciembre de 2016. Rafael Uribe Noguera aceptó cargos por crimen de Yuliana Samboní



Según investigadores, en el caso de Yuliana Samboní fue evidente la omisión en la que incurrieron Catalina y Francisco al no avisar al Gaula de la Policía cuando encontraron la camioneta en la que fue raptada la niña pese a percatarse que uno de sus zapatos se encontraba en el vehículo.

Tampoco informaron de la existencia del segundo apartamento que frecuentaba su hermano y donde se perpetró el crimen. Vea también Rafael Uribe Noguera pagaría 38 años de cárcel y no 51, advierten juristas

Por esos dos cargos, Catalina y Francisco Uribe Noguera podrían pagar hasta ocho años de cárcel.

Aunque continúan en libertad, esta semana un juez ratificó la restricción por la que no pueden salir del país.