Ratifican condena contra militar que asesinó tres niños en Arauca

En la sentencia, el Tribunal argumentó que durante el juicio la defensa del exteniente no pudo desvirtuar las pruebas en su contra.

Además, incitó al Ejército para que busque mecanismos que ayuden a verificar la idoneidad del personal que entra a incorporar sus filas.

Para el Tribunal algo grave está ocurriendo si se tiene en cuenta que el exteniente había sido rechazado en dos oportunidades para ingresar, pero finalmente terminó siendo incorporado.

Recordó que tras la evaluación hecha en la Escuela Militar, se determinó que el hoy condenado sufría de inestabilidad emocional.

Además, cuestionó que teniendo en cuenta que fue calificado como depredador sexual por parte de Medicina Legal, no tuvo ningún inconveniente para incorporarse al Ejército.

El caso

Los hechos, que conmovieron al país, ocurrieron en octubre de 2010, en la vereda Caño Temblador del municipio de Tame, Arauca. Allí fueron encontrados los cuerpos de una niña de 14 años, con signos de abuso sexual, y los de sus dos hermanitos de 6 y 9 años.

Durante las investigaciones, la Fiscalía pudo establecer que el oficial había estado en contacto con los niños y que el hombre había mentido sobre una salida de su base militar, para cubrir el crimen.

Durante el juicio, el militar reconoció que salió sin permiso de su base el día del asesinato y que tuvo relaciones sexuales con la menor; sin embargo, aseguró que estas fueron de común acuerdo.

La Fiscalía, por el contrario, basándose en pruebas forenses y testimonios de testigos, aseguró que el subteniente del Ejército forzó a la niña y que "actuó con un alto grado de violencia e incluso sevicia" en los asesinatos.

"No queda duda de que fue Raúl Muñoz y no otro el que abusó de la menor el 2 de octubre de 2010", señaló la juez durante la audiencia en la que halló culpable al militar.

Además de este hecho, el hombre fue acusado de violar a otra menor de la zona, cuyo testimonio fue determinante en la investigación.

Muñoz Linares fue acusado por la Fiscalía de doble acceso carnal violento y triple homicidio agravado y se encuentra recluido actualmente en la cárcel La Picota

En todo el proceso, el ente acusador criticó al Ejército por intentar desviar la investigación.

Durante el juicio, la juez 27 de conocimiento también pidió que se investiguen a ciertos testigos que en un principio intentaron desviar el curso de la investigación.