Ratifican suspensión a Guido Echeverry, gobernador electo de Caldas

Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó la suspensión provisional de la elección de Guido Echeverry Piedrahita como actual gobernador de Caldas.

Lo hizo al negar el recurso de reposición que interpuso el propio dirigente político contra el auto de marzo de 2016, por medio del cual admitió la demanda de nulidad contra su elección y ordenó suspender la misma, como medida cautelar.

Según la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, si bien el Consejo Nacional Electoral pudo haber considerado que el dirigente no violó ninguna prohibición al ser elegido para el período 2016 - 2019, eso no le impedía a la Sección Quinta juzgar el acto.

La continuidad de Guido Echeverry en la Gobernación fue afectada de manera provisional, luego de que la Sección Quinta concluyera que violó la provisión que pesa sobre los gobernadores para ser reelegidos por períodos consecutivos.

El mandatario regional había sido elegido para ocupar la jefatura de la administración del departamento de Caldas entre el 2012 y el 2015, pero no terminó su período debido a otro proceso de nulidad electoral.

El Consejo de Estado consideró que así Echeverry no hubiera podido culminar su mandato, por haber sido elegido para el período inmediatamente anterior, se encontraba inhabilitado para ser gobernador durante el presente cuatrienio. Por eso suspendió su elección, decisión que acaba de ser ratificada.