Raúl Gasca habla sobre Pancho, uno de los chimpancés sacrificados en Pereira: “Él era como mi hijo”

En la mañana de este lunes, 24 de julio de 2023, Pereira se despertó con una lamentable noticia. Se trata del sacrificio de dos chimpancés que eran protegidos en el Bioparque Ukumarí, llamados Pancho y Chita, que se habían escapado de las instalaciones en horas de la noche del día anterior.



En videos que circulan en internet se puede ver a uno de los chimpancés deambulando por el Parque Consotá, en el sector de Cerritos, a unos tres kilómetros del bioparque. Con esta grabación, Raúl Gasca, propietario del Circo de los Hermanos Gasca, fue alertado mientras realizaba un en vivo a través de su cuenta de Instagram.

Raúl Gasca solía ser el cuidador de Pancho, o Panchito, a quien trajo a Colombia cuando realizaba funciones con animales. Sin embargo, debido a la ley de protección animal, se le prohibió continuar con este tipo de espectáculos en el país: “Teníamos la opción de no volver a Colombia, o la de no seguir trabajando con animales”.

Al ver que cada vez las personas se molestaban más con la participación de animales en el circo, los Gasca tomaron la determinación de entregar todas las especies que tenían: “Personalmente me encargué de que los animales quedaran bien y efectivamente donamos a Panchito al zoológico”, aseguró el representante del circo en una entrevista con Blu Radio.

De acuerdo con Raúl Gasca, el tiempo que pasó junto a Pancho hizo que le adquiriera el suficiente cariño para considerarlo una parte fundamental de la familia: “Él era como mi hijo, yo lo crie”, sostuvo.

En la actualidad, el chimpancé que fue sacrificado tenía alrededor de 22 o 23 años, por lo que se consideraba joven, ya que su especie suele llegar hasta los 45 años aproximadamente. Inicialmente, Pancho hacía parte del Zoológico Matecaña, pero en 2015 fue trasladado al Bioparque Ukumarí, donde permaneció hasta el final de sus días.

Según Gasca, cuando los chimpancés van creciendo se van volviendo más agresivos, especialmente con la gente que no conocen, así que esta podría ser una de las razones por las cuales se mostró violento al momento de su captura. Adicionalmente, afirmó que Pancho era muy inteligente y “sabía abrir candados y puertas”, porque había sido educado para eso.

Por otro lado, el excuidador del chimpancé confesó que Pancho se escapó varias veces del circo, pero bastaba con llamarlo para que volviera a las instalaciones. Cuando estaba en el anterior zoológico también llegó a escaparse, pero fue rápidamente controlado con un dardo tranquilizante y devuelto a su jaula.

A pesar del fuerte impacto que le produjo la noticia, Raúl Gasca comentó que no pretende culpar a nadie porque no estaba presente en el momento en que sucedieron los hechos: “Me rompe el corazón y me pone triste es que lo hayan tenido que matar con fusil y todo. No sé lo que pasó, no sé si el actuar estuvo bien, pero se me hace muy fuerte. No quiero culpar a nadie porque yo no estaba ahí en el momento”, puntualizó.

Finalmente, el líder del circo mexicano criticó la manera de abordar a Pancho debido a lo peligroso que puede ser su especie: "Tú cómo te le vas a meter a un chimpancé de frente. Él no era un tipo asesino”. Asimismo, cuestionó la seguridad del bioparque: “A un parque tan grande como Ukumari no les puede pasar eso, cómo se les va a volar”, aseveró.