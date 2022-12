Realizaban pruebas de resistencia sobre puente peatonal cuando se desplomó

La obra, ubicada en la carrera 11 con calle 103, cerca de la Universidad Militar Nueva Granada, cuenta con todas las pólizas de cumplimiento tanto de la constructora Constructec S.A. como del Ejército, de acuerdo con el informe de las autoridades.

El general Pineda, representante de los ingenieros del Ejército, indicó que el puente, construido en septiembre de 2013, presentó fallas en el diseño.

Por los momentos no se ha establecido responsabilidad institucional porque la obra no había sido entregada y se encontraba en etapa de pruebas.

Los lesionados, cuatro militares que pasaban por el puente y tres trabajadores de la constructora, son:

Édwin Páez, 18 años.

David Moncada, 19 años.

Sebastián Carvajal, 19 años.

Hernán Rojas, 54 años.

Gonzalo Castro, 74 años.

Lady Quiñónez, 17 años.

Gustavo Malaver, 34 años.

El estado de salud de los heridos, por fortuna, no es crítico.

El alcalde Gustavo Petro se refirió al colapso en su cuenta de Twitter:

No es solo un desastre de Ingeniería, listos para ayudar a esclarecer las causas del colapso pic.twitter.com/fPL2nY56AF — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 1, 2015

El IDU también se pronunció a través de Twitter:

Puente peatonal calle 103 no es obra IDU. Diseño y construcción fue responsabilidad de @COL_EJERCITO — IDU Bogotá (@idubogota) February 2, 2015

José Fernando Fajardo, ingeniero representante de Constructec S.A., dijo que el paso por el puente aún no estaba habilitado para peatones. Indicó, además, que no se puede dar una razón a priori del porqué falló la estructura pero que este lunes, luego de análisis, emitirán un comunicado.