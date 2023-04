Reaparecen las 'mujeres árbol' de Colombia y mandan un desesperado SOS

En Toledo, un pueblo ubicado en Norte de Santander, vive Alicia Cañas con su hija. Ambas son conocidas en su comunidad por ser trabajadoras, amorosas y proactivas, pero también por ser las 'mujeres árbol’.



Tanto Alicia como Yurley, su hija, padecen ictiosis congénita, una enfermedad bastante rara. Se trata de un trastorno cutáneo que reseca la piel de las extremidades y la convierte en escamosa y de color marrón, similar a la corteza de un árbol.

En 2022, Alicia habló con Los Informantes , programa investigativo del Canal Caracol, sobre cómo era su día a día: “Es difícil en muchísimas cosas, es un reto para levantarme y luchar día a día. Es duro, pero a la vez un ejemplo para los demás. Me toca cada 2 meses ponerme a cortar, crece mucho y no puedo hacer las cosas o moverme. En los pies, para ponerme zapatos, me toca cortarme porque crece demasiado”.

Esta mujer, de 42 años, manifiesta tener dolor intenso y permanente, que no puede ser menguado ni curado, pues es una enfermedad que no tiene cura.

“A toda hora arde. Si da bastante sol, me pica; si da aire, me arde, se reseca la piel y se abre. Me acuerdo que mi mamá decía que yo nací hinchada y que lloraba muchísimo para vestirme. Me llevaron al hospital y le dijeron a mi mamá que era cochina. Me rasparon todo el cuerpo, de pies a cabeza. Decían que era una brujería que le hicieron a mi mamá”.

Publicidad

Incluso, asegura que este padecimiento le ha causado discriminación: “Cuando yo recuerdo mi vida, yo ya era así. Yo recuerdo a mis hermanos que ellos jugaban, iban al colegio, estudiaban y yo tirada en un rincón, en una cama, no me podía ni mover”.

Recientemente, Alicia y Yurley aparecieron en un video que fue subido a las redes sociales. En las imágenes, ella pedía ayuda, pues actualmente vive en condiciones que son precarias y desea terminar de construir su casa.

“Busco tener un sustento mejor, tener un trabajo, ganarme un dinero para sostenerla, enseñarle a mi hija a trabajar, tener un sustento. También para arreglar las habitaciones de la casa, que están en obra negra”, manifestó la mujer, que actualmente vende arepas para sobrevivir.

Publicidad

Otra información que podría interesarle:

La endometriosis es muy frecuente, afecta a una de cada diez mujeres con diferentes grados de intensidad. Mientras que en algunas puede ser leve, en otras puede ser muy severa.

Hoy se busca que las mujeres pidan ayuda, que no se acostumbren a vivir con dolor pélvico, bajito, con menstruaciones dolorosas, pero también es un llamado a los profesionales de la salud para sospecharla y llegar a diagnósticos más tempranos para que esta condición no termine interfiriendo de manera grave en muchos aspectos de la vida femenina: desde su vida de pareja hasta el trabajo.

Publicidad

El útero por dentro está cubierto por un tejido que cada mes se desprende, lo que genera la menstruación. En las mujeres con endometriosis, ese tejido crece por fuera del útero, en diferentes partes como las trompas, los ovarios y el intestino.

“Los síntomas principales son dolor, infertilidad, cólico durante la menstruación y dolor durante las relaciones sexuales”, explica el doctor Ricardo Rueda Sáenz, ginecólogo y especialista en fertilidad de Reprotec.

Además del dolor abdominal y la infertilidad, la endometriosis puede causar síntomas al orinar, malestar digestivo y fatiga crónica.