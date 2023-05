¿Reapareció la columna Teófilo Forero en Huila? Hay zozobra y miedo entre la población

Hay preocupación en Huila por la presencia de criminales del ELN y de disidencias de las FARC en parte del territorio. Las autoridades investigan la supuesta reaparición de la columna Teófilo Forero, que pertenecía a la extinta guerrilla de las FARC.

Un agente de la Policía del Huila logró infiltrarse entre los criminales. El uniformado captó un discurso ofrecido por alias ‘Saúl’, señalado ideólogo del ELN que se muestra como un aparente mediador con la comunidad.

También grabó a una mujer que respondería al alias de ‘Maritza’, señalada jefe de la red de apoyo de terrorismo del ELN.

En esa reunión también habría aparecido alias ‘el Indio’, sindicado cabecilla y extorsionista del ELN.

“Este grupo armado organizado hizo incursión en el departamento del Huila desde febrero de 2021, financiado por el Frente de Guerra Oriental. Fue así como hicieron presencia en los municipios de Neiva, Tello y Baraya. Allí reunían a la comunidad a través de presidentes de Juntas de Acción Comunal con el fin de decretar amenazas en zonas de tránsito y control territorial”, manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz, comandante de la Policía de Neiva.

Estas actividades delincuenciales empezaron a ser motivo de disputa con miembros de las disidencias de las FARC que buscan retomar la zona desde hace 4 meses. Esta información se conoció tras una interceptación telefónica entre alias ‘Maritza’, del ELN, y alias ‘Alexis’, cabecilla de las disidencias.

Al parecer, este último planeaba tenderle una trampa a la mujer para asesinarla.

Alias ‘Alexis’: “¿Usted cuándo tiene tiempo disponible para que venga y habla por acá con nosotros?”.

Alias ‘Maritza’: “Pues usted me dice, patrón. Yo igualmente estoy por aquí en Tello y ya me voy para la finca. Sí me gustaría, he estado pendiente de esta llamada, porque entre más pronto hable con usted, me gustaría encontrarme. Cada cual trabaja a su manera porque debe encontrar la forma de tener su platica para poderse sostener”.

Alias ‘Alexis’: “Los muchachos que están por allí, ellos son de la guerrilla en Arauca. Nosotros en Arauca trabajamos con ellos. ¿Los vio? Ellos tienen un área y los demás tienen la otra”.

Alias ‘Maritza’ nunca cumplió con la cita y por órdenes de sus jefes abandonó la zona junto con ‘el Indio’. Esta información sirvió para que la Policía de Neiva los interceptaran y capturaran.

“En la zona urbana de Florencia, Caquetá, logramos la captura de ‘Mono Milton’, de 42 años, que era el comandante y encargado de citar a finqueros y comerciantes, constriñendo para pago de extorsiones e informar el movimiento de la fuerza pública”, agregó el coronel Ruiz.

Ahora la preocupación de los pobladores es que la guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC por el control territorial del Huila se vuelva más aguda. Causa zozobra la supuesta reaparición de la columna Teófilo Forero de las extintas FARC.

Lo anterior nace tras una interceptación a alias ‘Alexis’: “Habla con Alexander Hernández, integrante de las FARC-EP, columna móvil Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia”.

La columna Teófilo Forero, antes del proceso de paz, era para las autoridades uno de los comandos de las extintas FARC más sanguinarios, responsables de atentados terroristas, secuestros y asesinatos en el sur y centro del país.

“Se está adelantando un proceso investigativo con nuestra Fiscalía General de la Nación para desvirtuar o confirmar la presencia de este grupo”, acotó el comandante Ruiz.

Por su parte, Tania Peñafiel, secretaria de Gobierno de Huila, aseguró que “todo es materia de investigación” y que la situación es “compleja”.

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la presión que están ejerciendo las disidencias de las FARC en 5 municipios de Huila.