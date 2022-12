“Rebaja penas hasta un 80%”: fiscal arremete contra proyecto para beneficiar a cultivadores de coca

Néstor Humberto Martínez dice debilita la política antinarcóticos. Santos replicó que negarse es oponerse a que estos campesinos encuentren una vía legal.

El fiscal general criticó duramente este jueves el proyecto del gobierno para beneficiar a los pequeños cultivadores de coca.

“La Fiscalía se declara aterrada. En medio del boom de los narcocultivos en Colombia no es posible debilitar la política antinarcóticos. Este proyecto de ley reduce las penas en unos casos hasta en un 80% para quienes hagan cultivos ilícitos”, señaló.

Y añadió: “Y que no se diga que de esta manera se están cumpliendo los acuerdos de paz de La Habana. En La Habana se convino un tratamiento penal diferenciado no un tratamiento penal arrodillado”.

“Porque de hacerse realidad este proyecto capitularía la sociedad colombiana contra una de lasformas de expresión de criminalidad más complejas que tiene el país”, puntualizó.

Horas después, el presidente Santos le replicó en Santa Marta, en un evento en el que se encontraron.

“Yo no creo que ningún colombiano quiera ver a estos más de cien mil campesinos, que en el fondo han sido explotados por las mafias del narcotráfico y que hoy sólo quieren una oportunidad, en la cárcel. Y oponerse a esta ley no es solo negarle la oportunidad a estos campesinos de encontrar una vida legal, sino negarle la oportunidad a Colombia de encontrar por primera vez una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país".

El proyecto que desató la polémica fue presentado al Congreso esta semana, con el fin de beneficiar a 100 mil familias que tengan menos de 3,8 hectáreas cultivadas con hoja de coca.

Los presos que cumplan estas condiciones quedarían en libertad.