Rebelión en el Partido Liberal: Cristo y Serpa le hacen ‘golpe de Estado’ a Gaviria

Estos congresistas, entre otros, aseguran que desconocerán la dirección del expresidente. Dicen que Humberto de la Calle debe “tomar sus propias decisiones”.

"El señor expresidente Gaviria debe dar un paso al costado, permitir que el Partido Liberal se reunifique, entregarle la dirección a Humberto de la Calle y todo el partido tiene que rodear a Humberto de la Calle como nuestro candidato", dice el senador Luis Fernando Velasco.

Por su parte, Horacio José Serpa añade: "pensamos que lo mejor para el Partido Liberal es que asuma el doctor Humberto de la Calle Lombana que es nuestro candidato presidencial, el candidato que apoyamos y que el doctor Gaviria, el expresidente, se haga a un lado".

Sin embargo, De la Calle asegura que respetará el liderazgo de Gaviria.

"El mandato del doctor Gaviria es totalmente legítimo, unánime en el congreso liberal por un periodo de dos años. Este tema, dijéramos, no lo tengo en el radar, ni realmente me concierne", dijo el candidato presidencial.

Aunque es evidente que no hay unidad en el Partido Liberal, sí hay un punto en común y es que quienes respaldan a Gaviria y quienes piden su salida, por ahora apoyan a Humberto de la Calle en su aspiración presidencial.