Recaudo de impuesto automotor en Valle del Cauca se reanuda este lunes

Foto: Noticiascaracol.com

La subdirectora de Rentas del Valle del Cauca, Eliana Salamanca, afirmó que, por el momento, no se ha contemplado la ampliación del plazo para el pago del impuesto automotor en el departamento, por lo que se mantiene el calendario tributario previsto.

“Esperamos no tener inconvenientes con ese procedimiento, pues la primera fecha estipulada es en abril. O sea que todavía tenemos tiempo para que el declarante revise las nuevas tablas y haga su declaración conforme a estas tablas y la resolución expedida por el Ministerio de Transporte”, dijo.

Aseguró que los contribuyentes que ya pagaron el impuesto y consideren que hubo cobro excesivo en su liquidación pueden presentar una solicitud de corrección y devolución. Si procede la petición, la Gobernación se encargará de devolver el monto respectivo en máximo 90 días.

“También, hay una figura que puede ser la compensación de aquellas personas que deban impuestos de otras vigencias, pues se podría compensar eso o, si no, se hace la devolución directamente al contribuyente”, explicó.

A continuación, las fechas para el pago del impuesto automotor en el Valle del Cauca durante el presente año:







En la nueva resolución, según el Ministerio de Transporte, la base gravable de los vehículos no supera el valor comercial en ningún caso. Asimismo, sostuvo que el ajuste es inferior al 6,7 % para los vehículos que requirieron un acercamiento al valor comercial con respecto al 2015.

“Para facilitarle el proceso a los usuarios y a las secretarías de Hacienda, se incluyó en la nueva resolución una Línea Base Estándar que agilizará el trámite en el caso de que el vehículo no esté en la tabla”, informó el Ministerio en su página web.