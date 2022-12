Rechazan fotos de soldado vallecaucano que exhibió cabeza de babilla como trofeo

Indignación y repudio generaron unas fotografías publicadas en redes sociales por parte de un soldado oriundo de Yumbo, Valle del Cauca, e identificado como Alejandro Rivas Morales, donde exhibe la cabeza de una babilla como trofeo.

Tras la publicación de las imágenes, que ya fueron retiradas del perfil del militar, ciudadanos se quejaron y denunciaron el hecho ante las autoridades ambientales del departamento.

Rivas Morales, perteneciente a la Brigada Móvil Número 34 de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército, aparentemente se habría tomado las fotos en zona rural del municipio de Tame, Arauca.

El Ejército Nacional, a través del comando de la unidad militar a la que pertenece el joven soldado, rechazó el hecho y ordenó las investigaciones disciplinarias del caso.

“Estos hechos van en contra de los principios y valores de la institución, una de nuestras misiones es proteger los recursos naturales. Ordenamos la investigación disciplinaria correspondiente contra este joven donde se deben aclarar todos los hechos sobre si mató a esta babilla y por qué publicó las fotos”, aseveró el general Luis Danilo Murcia Caro, comandante de la Fuerza de Tarea Quirón.

Asimismo, el oficial dijo que el Ejército comparte la preocupación y el malestar con esta situación, por lo que sostuvo que la institución hace el esfuerzo por contribuir al desarrollo sostenible del territorio con la implementación de programas ambientales.

Entretanto, Gustavo Trujillo, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, habló sobre el impacto y rechazo que generan este tipo de fotografías en la sociedad.

“La publicación de fotos en redes sociales en la que aparecen ciudadanos sonriendo en una posición triunfalista frente a un animal que no estaba en igualdad de condiciones, mostrándolos como trofeos de caza, hiere los sentimientos y susceptibilidad de las personas, porque es una falta de respeto contra los seres vivos que son cazados en indefensión. Es un irrespeto contra el animal y sus derechos naturales”, indicó Trujillo.

Aunque aclaró que la babilla no está en vía de extinción, el biólogo aseguró que la matanza de este tipo de animales está prohibida para la ciudadanía en general, a excepción de “ciertas comunidades marginadas o en pobreza absoluta que no tienen un acceso fácil a fuentes de proteína animal”.

“Las personas que hacen uso indebido de la fauna silvestre deberán responder por las acciones ante las autoridades correspondientes, ya sean de tipo administrativo o penal dependiendo de la gravedad y circunstancias en las que se mate a un animal, como en este caso con la babilla”, concluyó.

Luego de escuchar la versión y razones del soldado, quien según el general Murcia está en vacaciones, sobre las imágenes objeto de controversia se conocerán las sanciones que recibirá por parte del Ejército.