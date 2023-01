Rechazan propuesta de eliminar inasistencia alimentaria como delito: “Es altamente inconveniente”

El proyecto que elimina la inasistencia alimentaria como delito en Colombia fue blanco de varias observaciones que señalan que la situación para la mujer que reclama el sustento para sus hijos se está convirtiendo en mendicidad.

“Consideramos que eliminarlo en un escenario de feminización de la pobreza, de violencia económica, porque la inasistencia alimentaria es una expresión de violencia económica contra las mujeres que tienen imposibilidad de definir la destinación de sus recursos y por tanto sus proyectos de vida, pues resulta contrario a la protección reforzada que debería tener el Estado para este tipo de poblaciones”, dijo Linda Cabrera, directora de Sisma Mujer.

Publicidad

Para defensoras de los derechos de las mujeres, el delito es una herramienta contra una violencia que se ejerce no solo contra la pareja, sino también contra los niños.

“Ubica la discusión en un lugar equivocado, el delito de inasistencia alimentaria es un delito fundamental que protege a las mujeres y a los niños y niñas de la violencia económica y por eso pasa a un segundo plano o a un proceso que la justicia ahora quiere nominar justicia restaurativa”, señaló Adriana Benjumea Rúa, abogada de la Corporación Humanas.

Publicidad

Linda Cabrera anotó que “es altamente inconveniente porque no tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas son mujeres, niños y niñas”.

Publicidad

“Si tenemos en cuenta, el grupo de víctimas en un 60% son niños y niñas, cuyos derechos están protegidos”, puntualizó.

Abogados como Javier Novoa señalan que esta situación “deja a estas personas de especial protección constitucional en un escenario en el que no pueden acudir al derecho penal como una respuesta efectiva a una lesión de su bien jurídico”.

Publicidad

El panorama frente a la inasistencia es preocupante. A diario llegan a la justicia 29 demandas de inasistencia alimentaria para un total de 7.847 casos.

Publicidad

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió la iniciativa e indicó que un padre que está en la cárcel no puede responder por sus hijos.

“El sistema actual no está funcionando porque la pena de cárcel no hace que el padre irresponsable cumpla con su obligación. Lo que queremos con esa propuesta es obligar a los padres irresponsables a que paguen su cuota alimentaria y que para el hijo que tiene el problema de tener un padre irresponsable no se le agregue el problema de un padre en la cárcel”, dijo.

Publicidad

El ministro señaló que “hay muchas posibilidades de obligar a una persona a pagar sin cárcel” e indicó una alternativa es “poder embargarle el salario a ese padre para que se pague la cuota de alimentos de sus hijos”.