Rechazo a ofensivos comentarios de párroco de Natagaima sobre comunidad LGBTI

Polémica y rechazo han desatado las declaraciones, consideradas ofensivas por muchos, del párroco Ricardo Sabala sobre la comunidad LGBTI , en Natagaima, Tolima.

“Tener uno que soportar y ver todo eso que los maricas en desfile acá y todos los niños mirando y los jóvenes y todo eso, y anoche no vinieron a misa, pero sí se largaron a ver todos los maricas”, dijo el sacerdote Ricardo Sabala.

El lenguaje utilizado por el párroco en plena eucaristía ha despertado una gran controversia entre la comunidad LGBTI.

“¿A qué no adivinan dónde, aquí en Colombia, está la ciudad donde más maricas hay? ¿De dónde salió la reina de los gais? De Natagaima”, expresó Sabala.

Estas palabras las pronunció luego de que en la población se realizara un reinado folclórico gay.

“Para nosotros ha sido algo muy duro porque la verdad me he sentido muy triste, porque en mi familia primero nos han inculcado muy bien la religión, yo soy muy católica”, manifestó Xiomara Valderrama, presidente de la Fundación Gaviotas Diversas.

Publicidad

“Todos somos iguales, merecemos respeto por igual. Aquí no hay que discriminar a ninguno”, señaló Yeison Daniel Ibarra, reina de la comunidad LGBTI.

Noticias Caracol habló con el sacerdote protagonista de la polémica. Aunque reconoce que no utilizó el lenguaje adecuado, no se retracta en el contenido de su mensaje.

“No identifiqué el término de decir LGBTI, ni tampoco dije los homosexuales, hablé de los maricas, que es lo mismo, en ese sentido es lo mismo. Yo me retracto de cambiar el término, pero no me retracto del contenido que se tiene porque aquí lo que se busca es la vida”, afirmó Zabala.

El sacerdote también señaló que, así como salieron a observar el reinado gay, deberían salir a recibir al obispo.

“Semejante ruido y esa cantidad de motos, a ver si esas mismas motos van a estar a las 9 de la mañana el próximo miércoles recibiendo al señor obispo y paseando al señor obispo en una carroza”, dijo el polémico párroco.

“Ya tenemos previsto salir a hacer el recibimiento al obispo de la diócesis de El Espinal, porque la verdad vamos a demostrar que la comunidad LGBTI en Natagaima también tiene sus principios”, afirmó Luis Miguel González, miembro LGBTI.

Publicidad

El alcalde por su parte afirmó que respeta la Iglesia y hace un llamado al diálogo.

“A la cordialidad, al diálogo y al respeto entre los diferentes actores sociales que existen en nuestro municipio”, subrayó Mauricio Andrade, alcalde de Natagaima.

El párroco señaló que a los miembros de la comunidad LGBTI no se le prohíbe el ingreso al templo.