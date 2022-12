Rechiflas y protestas contra la FARC: ¿eran previsibles? ¿se seguirán presentando?

Líderes de ese grupo político señalan a Ernesto Macías y Centro Democrático de estar detrás. Pero el disgusto también habría movilizado a los ciudadanos.

Las personas con sus celulares fueron las encargadas de mostrar lo que estaba pasando en sus regiones.

Tanto en Armenia, donde una turba enardecida arremetió contra el vehículo de Rodrigo Londoño, como en Florencia, donde ciudadanos a través de pancartas y arengas rechazaban la presencia de Iván Márquez en su municipio, marcaron el aparatoso comienzo de campaña de la FARC, que, según los expertos, era previsible y que se seguirá presentando.

Entre abucheos, Rodrigo Londoño inició su campaña presidencial en... Ariel Ávila, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, explica que “el ambiente que vamos a vivir es lo que le pasó a ‘Timochenko’ en Armenia o lo que le pasó a Iván Márquez en Florencia. Yo aspiro a que la ciudadanía no vaya más allá que esto, que unas protestas, pero creo que esto va a ser el común denominador".

Dos razones fundamentalmente motivarían el descontento de la ciudadanía: la primera, la participación en política de la FARC sin haber pasado antes por el cedazo de la justicia especial y la segunda, la reparación de las víctimas.

"Si bien han pedido perdón en algunos casos emblemáticos todavía a la FARC les hace falta reconocer el daño que hicieron durante el conflicto", indicó Ávila.

Pero Colombia ya tiene dos precedentes en materia de reincorporación política a grupos armados: el M-19 y la Corriente de Renovación Socialista. Según León Valencia, hechos de este tipo no se presentaron.

Él lo explica así: “El M-19 y las guerrillas de los 90 tenían más conexión con lo urbano y tuvieron una recepción en la sociedad más generosa y tranquila; de hecho, Navarro encabezó las encuestas".

El rechazo hacia la FARC parece no quedarse solo en las calles, en la última gran encuesta de Noticias Caracol, Blu Radio y Revista Semana. La FARC tiene una intención de voto de menos del 2%, lo que evidencia, junto a estos hechos, que la ciudadanía los castigaría en las urnas.

