Reclusa llamó por error a otro preso para estafarlo: “¿De qué cárcel me habla?”

Se ha hecho viral una llamada entre una supuesta reclusa de El Buen Pastor en Bogotá y un preso del penal de Girardot, Cundinamarca. Se dice que la primera llamó por error al segundo convicto para estafarlo. El hombre, que según se entiende en la conversación engaña a la gente de la misma forma, termina riéndose y haciendo una aparente amistad con la mujer.



La detenida se hace pasar por funcionaria de una entidad bancaria para informarle al sujeto que supuestamente era beneficiario de un desembolso de devolución de IVA, con lo cual recibiría un pago de 320 mil pesos que depositarían a su cuenta bancaria.

La información, como han hecho énfasis las autoridades, es una trampa para que los ciudadanos entreguen datos personales y financieros, lo que los delincuentes aprovechan para usurpar sus identidades, robarlos y hasta extorsionarlos.

El detenido contactado por la reclusa, que resultó siendo otro estafador, le preguntó a la falsa funcionaria: “¿Usted en qué cárcel está? Yo estoy aquí en la de Girardot, en El Diamante”. Y ella respondió: “Yo estoy aquí en la de Bogotá”.

Preso: Se equivocó.

Reclusa: Pisándonos las mangueras.

Preso: En la buena, ya sabe. Ya le escribo por el WhatsApp.

Reclusa: Ya sabe, facturando de lo lindo.

Preso: Así es que es.

Reclusa: ¿De qué cárcel me habla?

Preso: Desde la de Girardot, El Diamante, patio 5, 5B.

Reclusa: Y yo de El Buen Pastor.

Preso: En la buena, mami, ya sabe.

Reclusa: La rebuena, ya sabe, solo sietes.

el final de esta #estafa es épico.



Alertas de spoiler:



1. Son del mismo Call center, pero distinto pabellón.



2. Se perdió la platica, pero nació algo más. (?) No lo sabremos



3. Si eres cliente Davivienda ojito aquí, que están cayendo como moscas. pic.twitter.com/vyYz2mQbZc — Indignada (@ndiGnada) October 1, 2023

Aunque se desconoce la veracidad de la llamada, así como cuándo fue grabada, las autoridades piden a los ciudadanos no caer en este tipo de estafas, como lo que le ocurrió a una mujer en Bogotá que se dejó seducir por una "atractiva" oferta de empleo que recibió por WhatsApp.

El trabajo consistía en dejar comentarios positivos de diferentes empresas. "Contactaron a mi esposo por vía WhatsApp indicándonos que pagaban por reseña cinco mil pesos", narró la víctima.

Al principio todo marchaba bien, pues la víctima recibía pagos por cada reseña que hacía. No obstante, la persuadieron de invertir sus ganancias para obtener aún más dinero. La mujer se endeudó para no gastar lo que había recibido.

Pero luego "de ese grupo de WhatsApp me sacaron y, cuando fui a contactar al número de atención al cliente que ellos me mandaron para que me hicieran el reembolso, la persona de ese número también me bloqueó", lamentó.