Recompensa de 30 millones de pesos ofrecen familiares de israelí desaparecido en Cartagena

Desde el 10 de febrero no se sabe del paradero del empresario Offer Noam Erickson. La última vez que lo vieron fue en el centro histórico de esta ciudad.

“Estamos ofreciendo una recompensa de 30 millones de pesos para que aparezca. No tenemos ninguna llamada de dónde puede estar ni quién lo tiene”, dijo Luis Lozano, socio del israelí desaparecido.

Sus allegados aseguran que nunca se había desaparecido de esa manera. Y que, por el contrario, siempre estaba atento a su familia y negocios.

Once días han pasado desde su desaparición. La preocupación de sus conocidos aumenta pues el extranjero debe tomar medicamentos.

“Él tiene problemas del corazón y la columna. Al no tomar los medicamentos está en riesgo”, agregó Lozano.

La camioneta en la que el hombre se transportaba tampoco ha podido ser ubicada por las autoridades.