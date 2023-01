Reconciliar a Colombia, el mayor desafío que Iván Duque asumirá como presidente

El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, dio un parte de éxito y tranquilidad de la jornada electoral en todo el país.

8:10 p.m. FARC pidió "sensatez" al presidente electo de Colombia, Iván Duque, tras su anuncio este domingo de corregir el pacto de paz que transformó en partido a la otrora guerrilla comunista.

Publicidad

"Es necesario que se imponga la sensatez; lo que el país demanda es una paz integral, que nos conduzca a la esperada reconciliación (...) Burlar ese propósito no puede ser plan de gobierno", indicaron en un comunicado en el que pidieron una reunión con Duque tras su victoria de este domingo.

7:10 p.m. Iván Duque inició su discurso de la victoria asegurando que entregará todas sus energías en unir al país. “No más divisiones, pensemos en un país para todos. Para mi es muy importante decirles a ustedes que hoy no hay ciudadanos vencidos, porque quiero ser el presidente que les dé mi amor a los que votaron por mí, a quienes votaron por el otro candidato y quienes votaron en blanco”, señaló.

“No voy a gobernar con odios, no existen en mi mente ni en mi corazón venganzas”: Duque “Esta elección es la oportunidad para pasar la página de los agravios, de las ponzoñas. No voy a gobernar con odios, ni mantendré odios contra ningún colombiano. Se trata de mirar hacia el futuro por el bien de todos los colombianos”, agregó.

Esta tiene que ser una oportunidad para que nos unamos en contra de aquellas cosas que han hecho daño a Colombia. Una de ellas es la corrupción, por eso acogemos las propuestas de la consulta anticorrupción. Vamos a gobernar con transparencia y eficacia”, explica.

Publicidad

Así celebró Iván Duque al enterarse de que fue elegido presidente de Colombia También se refirió al proceso de paz. “La paz significa que pasemos la fractura de querer dividirnos en amigos y enemigos de la paz. Tenemos que lograr avances que permitan la desmovilización guerrillera, la inversión en Colombia y proyectos productivos sostenibles que le den oportunidad a los colombianos”.

“Esa paz tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso y tengan justicia, verdad y reparación. No haremos trizas los acuerdos pero garantizaremos que la justicia sea para todos”.

Publicidad

6:46 p.m. “Dimos un salto al vacío y caímos de pie”, dice Petro en su discurso y confirma que irá al Senado.

Petro acepta ser senador: le pide a Duque romper con Uribe y no volver a la guerra 6:10 p.m. Gustavo Petro hace su discurso aceptando la derrota. “Yo no me siento derrotado”, dice.

“Tenemos las manos limpias. No concebimos el poder como instrumento para destruir a otros. No le vamos a pedir ministerios ni embajadas porque somos la oposición al gobierno que él va a conformar”, aseguró frene a sus seguidores.

“No estamos de acuerdo con que se le pongan trabas a la paz. Y a Duque le corresponde una decisión qué tomar: o rompe con las fuerzas más anacrónicas como el señor Álvaro Uribe y el señor Ordoñez o mantiene esa coalición anacrónica y gobierna con ellas a Colombia”, agregó.

Publicidad

“Los ocho millones de colombianos no vamos a permitir que retrocedan a Colombia hacia la guerra”, afirmó.

5:55 p.m. Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, envía un mensaje a Iván Duque. Destaca que han sido las elecciones más tranquilas de las últimas décadas. “Los caminos de la esperanza están abiertos”, dice.

Publicidad

Hemos vivido las elecciones más tranquilas de las últimas décadas, el proceso de paz da frutos.

Es momento de la grandeza y la reconciliación, respetamos la decisión de las mayorías y felicitamos al nuevo presidente.

Ahora a trabajar, los caminos de la esperanza están abiertos. pic.twitter.com/mRJ7d362s9 — Rodrigo Londoño (@TimoFARC) June 17, 2018

5:50 p.m. Así se vivió la jornada electoral en el Valle del Cauca.

¿Cómo votó Valle del Cauca en segunda vuelta de elecciones presidenciales? Vea los resultados 5:45 p.m. Gustavo Petro envía un trino en el que celebra los ochos millones de votos que obtuvo en la segunda vuelta presidencial. “Aquí no hay derrota”, dice.

Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno. https://t.co/oiEhxu2xPT — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2018

Publicidad

5:10 p.m. El presidente Juan Manuel Santos llamó a Iván Duque para felicitarlo por su triunfo.

Llamé a @IvanDuque para felicitarlo y desearle la mejor de las suertes. Le ofrecí toda la colaboración del Gobierno para hacer una transición ordenada y tranquila. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) June 17, 2018

Publicidad

4:48 p.m. Iván Duque fue elegido como nuevo presidente de los colombianos.

Iván Duque, el presidente más joven en la historia reciente de Colombia 4:45 p.m. En el boletín 11 de la Registraduría con un 98,96% de las mesas informadas, Iván Duque obtiene 10.282.849 votos y Petro, 7.971.459.

4:37 p.m. En el sexto boletín de la registraduría con un 68,71% de las mesas informadas, Iván Duque obtiene 6.922.021 votos y Petro, 5.030.319. La tendencia es irreversible.

4:32 p.m. En el cuarto boletín de la Registraduría con un 45% de las mesas informadas, Iván Duque obtiene 4.314.493 de votos y Petro, 3.035.397.

Publicidad

4:27 p.m. En el tercer boletín de la Registraduría con un 22,38% de las mesas informadas, Duque obtiene 1.909.648 votos y Petro, 1.293.270.

4:20 p.m. En el tercer boletín 3 de la Registraduría con un 7,43% de las mesas informadas, Duque tiene 455.241 votos y Petro, 311.535.

Publicidad

4:16 p.m. En el segundo boletín de la Registraduría con un 1,74% de las mesas informadas, Duque obtiene 54.809 votos y Petro, 38.208.

4:02 p.m. “Han sido las elecciones más seguras y tranquilas de la historia de Colombia. No hubo traslado de mesas por problemas de orden público. También han sido las elecciones más observadas”, dijo el registrador al dar un parte de éxito de la contienda electoral.

4:00 p.m. Se cierran las urnas en todo el país y comienza el preconteo.

2:44 p.m. Se eleva a 341 el número de quejas y denuncias por fraude en todo el país al sistema Uriel.

Publicidad

1:16 p.m. El nivel de participación en las elecciones de este domingo es similar al de primera vuelta, dijo el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Hacia las once de la mañana ya había votado el 12% de los colombianos, indicó, y agregó que comicios transcurren en total normalidad.

12:48 p.m. A 255 se elevan las denuncias por delitos electorales durante la jornada. Bogotá es la ciudad donde más se han presentado los reportes, con 44. Antioquia le sigue con 19.

Publicidad

12:12 p.m. Capturan en Medellín a testigo electoral con 33 tarjetones falsificados. Hasta el momento en el Puesto de Mando Unificado han informado de cinco detenidos por delitos electorales.

11:09 a.m. “Vamos bien”, dijo Gustavo Petro tras votar en el barrio La Asunción, localidad de Puente Aranda. Poco antes sufragó su fórmula vicepresidencial Ángela María Robledo.

#ColombiaDecide El candidato @petrogustavo ya ejerció su derecho al voto. Esto dijo tras depositar su tarjetón >>> https://t.co/n8AL8uEMbi pic.twitter.com/b2vkQ6mqjI — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 17, 2018

Marta Lucía Ramírez, compañera de fórmula de Duque, votó poco antes del mediodía.

Publicidad

11:05 a.m. Bogotá y Antioquia, ciudades donde más denuncias por delitos electorales se han recibido. Constreñimiento al sufragante, violaciones a los DD. HH. relacionadas con la jornada e intervención en política de funcionarios, entre los 208 reportes.

10:20 a.m. “Hay que votar por Colombia”, dijo Iván Duque tras ejercer su derecho. Después de las diez de la mañana, el candidato por el Centro Democrático llegó acompañado por su familia al Instituto Pedagógico Nacional, en el norte de Bogotá.

Publicidad

9:25 a.m. Reportan 131 denuncias por delitos electores. La mayoría tienen que ver con constreñimiento, sobre todo en Antioquia y Bogotá. La Fiscalía ha hecho efectivas tres capturas por orden judicial.

9:16 a.m. Por invierno y logística se trasladaron mesas de votación en Colombia en Antioquia, Arauca, Santander, Meta, Cesar, Guainía, Amazonas y Guaviare, informó la Policía Nacional.

En el Catatumbo están concentradas las operaciones de la fuerza pública para evitar que se presenten inconvenientes de orden público.

Publicidad

“Hubo desplazamiento de 20 mesas de votación por ola invernal y logística”: Policía Nacional 8:14 a.m. “La democracia colombiana está funcionando”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos tras votar.

Hizo un llamado para que estas elecciones sean, como las del Congreso y primera vuelta, las “más tranquilas, más seguras y más transparentes”.

Publicidad

También pidió que tenga “la más alta participación”, al recordar que “es la última elección donde yo voto como presidente de la República”.

Según Santos, los dos candidatos que aspiran a la Presidencia, Iván Duque y Gustavo Petro, “pertenecían, cada uno desde su flanco de la derecha y de la izquierda, a la oposición”.

“La democracia es hoy más inclusiva y plural”: Santos vota por última vez como presidente A las 8:45 a.m. el senador Álvaro Uribe votó en el centro de Bogotá.

Uribe vota por Duque para que Colombia “no caiga en destructivo socialismo” 8:11 a.m. No hubo ningún traslado de mesas de votación en Colombia, según Mininterior. Dio un balance positivo de orden público minutos después de abrirse las urnas para elegir al nuevo presidente.

Publicidad

“Ningún colombiano tiene excusa para no votar”: ministro del Interior garantizó proceso electoral El registrador Juan Carlos Galindo, por su parte, afirmó que hay plenas garantías para los comicios de este domingo.

“Es un proceso de plenas garantías”: registrador abre jornada electoral 8:00 a.m. Se abren las urnas de votación. Más de 36 millones de colombianos están llamados a sufragar.

Publicidad

El director de la Policía, general Jorge Hernando Nieto, explicó que habrá cerca de 90.000 policías distribuidos por toda Colombia para garantizar la seguridad en la segunda vuelta de las elecciones y dio un "parte de total tranquilidad en el país".

También recordó habrá más de 157.000 hombres y mujeres de la fuerza pública entre policías y militares que trabajarán de forma conjunta para proteger los comicios y detalló que todos ellos se articularán "de manera efectiva" con las autoridades electorales.

Para este domingo están llamados a votar 36.227.267 colombianos, de los cuales 18.725.205 mujeres y 17.502.062 son hombres, una cifra que prueba que la decisión que tomen las mujeres puede marcar la diferencia y aupar al próximo presidente.

Además, por primera vez en la historia una mujer ocupará la Vicepresidencia. En el caso de Duque se trata de la conservadora Marta Lucía Ramírez, mientras que en el de Petro es Ángela María Robledo, las dos con larga trayectoria pero con posiciones políticas diferentes.

Publicidad

Para estos comicios se ubicarán 11.233 puestos de votación con 96.724 mesas que estarán abiertas hasta las 4:00 p.m.

Los resultados comenzarán a conocerse apenas 10 minutos después y se actualizarán cada cinco minutos, según los datos facilitados por la Resgistraduría Nacional.