¿Reconocerá o no el uribismo el resultado de las elecciones?

A tres días de las elecciones presidenciales, un clima de incertidumbre se cierne sobre las votaciones, ante la posibilidad de que el Centro Democrático, colectividad encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, no reconozca la validez de los comicios.

Quien primero puso el debate sobre la mesa fue Sergio Araujo, del comité político del partido, quien en entrevista con La W radio, señaló que había preocupación en el uribismo por la labor de la Registraduría en los comicios.

"Tenemos grandes dudas sobre el sistema electoral colombiano. Las elecciones pasadas fueron la prueba, aparecimos en todas las encuestas creciendo de un modo hasta las 9 de la noche", declaró Araujo.

Luego de las declaraciones de Araujo, se efectuó una reunión entre Fabio Valencia Cossio, jefe político del Centro Democrático, y el ministro del Interior, Aurelio Iragorri. Durante el encuentro, ambos dialogaron acerca de las garantías del proceso del domingo.

De acuerdo con el jefe de la cartera política, Valencia Cossio confirmó que se reconocerán los resultados. "Hicieron énfasis en que solicitan garantías. Y lo que hemos hecho desde el Ministerio del Interior es hacer todo el esfuerzo y la coordinación necesaria para que todas las garantías que han pedido los partidos se implementen".

No obstante al pronunciamiento de Iragorri y la posición de Valencia Cossio, el expresidente Álvaro Uribe lanzó acusaciones cuando en Barranquilla, Atlántico, le preguntaron sobre el particular. "Acabo de publicar en mi Twitter una serie de mensajes con enlaces de medios de comunicación que dicen que el presidente Santos ha anunciado que no autoriza la guerra sucia, pero tiene en la campaña al gurú de la guerra sucia", dijo el exmandatario y hoy senador electo.

Ante denuncias de presunto fraude, el registrador Carlos Ariel Sánchez respondió: "Todo el que conoce de un fraude está en la obligación legal de denunciarlo".

De otra parte, la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de José María Figueres, expresidente de Costa Rica, señaló que todo está dado para unas elecciones transparentes.

En la tarde de este miércoles, la comisión de seguimiento electoral se reúne para elaborar una respuesta a las quejas y las peticiones hechas por el Centro Democrático.