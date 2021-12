Reconocido cirujano de Bucaramanga señalado de agredir a varias mujeres no asistió a audiencia

Tres mujeres de Bucaramanga señalan al reconocido cirujano Antonio Figueredo de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento.

Una de ellas es María Paula Pizarro, con quien al parecer mantuvo una relación sentimental y quien hace unas semanas, con fotografías, lo denunció por maltrato físico y sexual.

“Esto es lo que se denomina un depredador violento, una persona sin ningún tipo de arrepentimiento, es un psicópata agresivo que pone en riesgo no solo a María Paula, como víctima, sino a otras víctimas”, comentó Jaime Lombana, abogado de presunta víctima de violencia de género.

Otra de las jóvenes que lo denuncia es la también profesional de la salud Érika Plata.

“Me golpeó entre las 9 p. m. y las 3 a. m., me mantuvo en el piso inmóvil. Cada vez que yo trataba de moverme, me golpeaba, me golpeaba en la cabeza, en la mandíbula”, narró la mujer.

Por el caso de María Paula, este miércoles, 15 de diciembre de 2021, la Fiscalía iba a imputar dos delitos al reconocido cirujano, pero la diligencia se aplazó por enfermedad del galeno, un hecho que fue rechazado por el abogado de la denunciante.

Publicidad

“Por tener una diarrea, una incapacidad de 4 días. La propia excusa es contradictoria porque dice que se encuentra hidratado, está consciente y es febril, pero eso se ha presentado como excusa para aplazar y no comparecer”, aseguró el abogado Lombana.

El médico Antonio Figueredo, que fue apartado de su cargo provisionalmente, según informó la Clínica Cardiovascular en un comunicado, no ha querido hablar con la prensa.