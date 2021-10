Reconocido pintor de San Gil denuncia que lo golpearon con un ladrillo tras negarse a comprar droga

Juan Rivera, un reconocido pintor de San Gil, Santander, denunció que fue víctima de un brutal ataque por parte de delincuentes en su municipio.

“Me estaban esperando arriba y ahí me ofrecieron droga, yo les dije que no compraba esa vaina y me fui… Subí por la calle 11, cuando se me adelantó un berraco y con un ladrillo me dio en la cabeza”, afirmó el pintor de San Gil ante medios de comunicación locales.

De acuerdo con la denuncia, el ataque se registró en la calle 11 entre carreras 6 y 7 a las 11:00 p. m. del domingo 2 de octubre y, ahora, el artista habló públicamente de lo sucedido.

“Lo último que recuerdo es que me estaba levantando todo sangrado del piso”, dijo el artista, al anotar que “van a hacer investigaciones porque parece que eso como que fue mandado”.

Juan Rivera fue auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil y trasladado a un centro asistencial.

El pintor de San Gil sufrió fracturas en el rostro, además de otras laceraciones en el cuerpo, y añadió que, dependiendo de su evolución, podría ser sometido a una cirugía.

#Detalles | Recuperado y pidiendo la ayuda de sus paisanos de San Gil se encuentra el artista Juan Rivera, quien el pasado fin de semana fue golpeado por un grupo de venezolanos por robarle su teléfono celular. @GobdeSantander pic.twitter.com/iqoXB53iSw — Oro Noticias (@oronoticias_tv) October 9, 2021

Asimismo, le pidió a la ciudadanía que le brinde alguna colaboración mientras se recupera de sus lesiones y puede volver a vender sus obras, de las cuales obtiene su sustento.

De acuerdo con reportes de medios locales, la familia de Juan Rivera ya instauró la respectiva denuncia tanto en Fiscalía como en Policía y esperan que hallen a los responsables.