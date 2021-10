Reconocido tendero de Ocaña fue asesinado a tiros: "Lo mataron por no pagar una extorsión"

Reinel Sánchez, un reconocido tendero de Ocaña , Norte de Santander, fue asesinado por hombres armados que le dispararon cuando se desplazaba en su moto por el barrio Marabel.

"Dos sujetos lo lesionan con un impacto, ocasionándole la muerte en el lugar a esta persona", dijo el coronel Carlos Sierra, comandante de la Policía de Ocaña.

En un primer reporte, la Policía descartó que el homicidio haya sido producto de un robo e investiga versiones de informantes que aseguran que a Reinel, de 55 años, lo mataron por negarse a pagar una extorsión.

El asesinato de este tendero de Ocaña, quien llevaba unos treinta años en el oficio, causó consternación entre la ciudadanía, que asegura que el comerciante nunca tuvo problemas con nadie.

"Honrado a morir, fue un hombre que trabajó, lo que él tuvo, tenía, fue a punta de sudor", afirmó Olinta Melo, amiga del tendero asesinado.

Familiares de Reinel Sánchez pidieron a las autoridades hallar a los responsables del crimen.

"Pedir justicia, ellos verán si hacen su trabajo o no, pero yo personalmente dejo eso en las manos de ellos, mirarán si quieren investigar, eso no me va a devolver a mi papá. Que Dios los perdone, solamente eso", dijo Mildreth Paola, hija de tendero asesinado.

Según miembros de la comunidad, pese al esfuerzo de las autoridades, en Ocaña han aumentado los hurtos y los homicidios.