Rector de U. Minuto de Dios prohíbe decoración de Halloween

"Quiero referirme a la fiesta de Halloween, dicha tradición tiene sus raíces en la adoración pagana de los espíritus y un dios céltico de la muerte. Por ende, mi invitación es a no propagar esta fiesta dentro de nuestra institución, considero que va en contra corriente de los principios cristianos del amor a la vida y la búsqueda del bien", escribió el sacerdote en una carta a la comunidad.

También añadió: "Así mismo, se hace la petición a todas las unidades que tienen decoración de Halloween para que la retiren. Es una decisión personal compartir esta época en espacios fuera de la institución; sin embargo quiero invitarles a que en lugar de ello, esperemos con gozo la época de Advenimiento, la celebremos como familia, pues en esta estamos llamados a abrir nuestro corazón, nuestros hogares y nuestra institución, para recibir a Jesús Niño".

El padre Castillo, en declaraciones a Blu Radio, señaló sin embargo que la carta va más dirigida a los empleados administrativos y docentes y que los estudiantes están en libertad de disfrazarse si les parece.

Aun así, les pidió rescatar el sentido cristiano, "el camino de la vida y no el de la muerte", según explicó. "No quiero que sean ratones de sacristía, pido que le pidamos sentido a lo que hacemos y no por tradición".

Escuche al padre Harold Castilla en Blu Radio