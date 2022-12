Recuperar el control fronterizo y poner freno a cultivos ilícitos, las apuestas de Iván Duque

“Debemos buscar una prohibición efectiva de la dosis personal”, añade el candidato autoproclamado de centro derecha.

Con la inseguridad disparada en varias zonas del país, Duque arranca por explicar cuáles son sus propuestas: “recuperar control fronterizo, el tema de los cultivos ilícitos, no los podemos dejar crecer. Debemos buscar una prohibición efectiva de la dosis personal, sacar a los jíbaros de los parques. Empoderar a la ciudadanía”.

Al hablar de corrupción promete “sacar del tablero a todo aquel que con delincuencia y crimen les quite cosas a los colombianos”.

Y por eso asegura que quiere darle a Colombia la extinción de dominio exprés; “para quitarle a los corruptos hasta el último peso del patrimonio que le arrebataron a la ciudadanía”.

¿Se podrá cumplir tanta promesa? ¿Alcanzará la plata para tantas ideas?

“Lo que usted debe buscar es que la plata se asigne bien, hoy el presupuesto de educación es altísimo, el problema que es: la alimentación escolar en muchos lugares se está perdiendo por la pésima contratación”, sostiene.

“Hay quienes dicen que entre más usted aumente los impuestos, más se empieza a destruir a los que generan empleo”, añade.

Vea la primera parte del Parqués Caracol con el candidato uribista:

“Ser de centro no es ser aguas tibias”: Iván Duque | Noticias Caracol