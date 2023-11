Red falsificaba documentos para que migrantes tuvieran visa: les inventaban enfermedades graves

En Colombia cayó una red dedicada a crear historias médicas y perfiles falsos de migrantes para que les aprobaran la visa y poder viajar a Estados Unidos. Interceptaciones telefónicas fueron claves en esta investigación.



La Policía llegó hasta la vivienda de quien según la Fiscalía es el líder de la organización. En el allanamiento a la casa, donde también vivía la esposa y cómplice del señalado delincuente, el ente investigador encontró dinero en efectivo y plantillas que utilizaban para alterar los datos de los migrantes a quienes les prometían cumplirles el sueño americano, como lo evidencia una interceptación telefónica.

Aquí, la mujer capturada habla del negocio que tienen con el tráfico de migrantes en México:

Alias ‘Luz’: “Me había salido un negocio de pasar las personas por México, yo no sé, papito Dios me escuchó. Con todos los que conozco le dije a uno que les estaba sacando las visas y me dijo ‘yo soy el que manejo eso, le arreglo todo en cinco minutos’, y en cinco minutos llegaron los señores, y cuadré todo el mismo día, los recogieron, los llevaron, los organizaron, pasaron el lunes y ayer los soltaron ya, están en Estados Unidos”.

Alias ‘Clau’: “¿Cuánto te pagaron?”

Alias ‘Luz’: “30 millones”

Pruebas como estas permitieron a la Fiscalía capturar a tres integrantes de la banda en Bogotá y en Antioquia.

“Presuntamente falsificaban historias clínicas y otros documentos para que peticionarios de visas a Estados Unidos simularan que padecían enfermades de alto costo o las denominadas huérfanas y así justificar la urgencia de viajar a ese país para recibir tratamiento médico, de esta manera habrían inducido en error a los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos en Colombia que aprobaron las visas”, detalló Hugo Tovar, director especializado contra violaciones a los derechos humanos

La Fiscalía explicó que cuando les fallaba el plan y a los migrantes les negaban la visa, los señalados delincuentes llevaban a sus víctimas a la frontera entre México y Estados Unidos y se los entregaban a los llamados coyotes.