Reelección del procurador debe anularse, según magistrado de Consejo de Estado

Una ponencia del magistrado de la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia, Alberto Yepes, pone en riesgo la reelección del procurador general, Alejandro Ordóñez, tras argumentarse que el Senado no podía reelegirlo porque esa posibilidad no está expresamente contemplada en la Constitución.

En la ponencia el magistrado Yepes acoge la solicitud de tres demandantes que piden la nulidad de la reelección de Ordóñez por considerar que en ella hubo vicios de forma y de fondo en la postulación y elección del jefe del Ministerio Público.

Se agrega además que hubo un supuesto conflicto de intereses de los nominadores, que pertenecen a la Corte Suprema, y sus electores, constituidos por miembros del Senado.

El punto clave que analizará el Consejo de Estado se centra en que en la Constitución Política de Colombia no se hace una referencia expresa acerca de la prohibición o validez para que el Procurador General puede repetir periodo.

Sin embargo, los demandantes aseguran que es inaceptable que en la reelección de Ordóñez los parlamentarios hayan adelantado el proceso de votación, pese a que esta figura no está contemplada en la Carta Magna.

El próximo lunes los magistrados Susana Buitrago, Lucy Bermúdez y el mismo Yepes, así como los conjueces Ricardo Hoyos y Jaime Córdoba Triviño, decidirán si acogen la argumentación de la ponencia.

Tras cumplir su primer periodo de cuatro años, Ordóñez fue reelegido por el Senado el pasado 27 de noviembre del 2012.