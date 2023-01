¿Reemplazará internet a la TV? Vea la discusión en el foro de medios liderado por Caracol

Expertos en contenidos digitales y televisivos de talla mundial analizaron los retos a futuro para satisfacer a los usuarios.

Michael Wolf columnista y periodista de publicaciones como GQ, The Guardian, Vanity Fair y New York Magazine, asegura que la televisión no va a ser reemplazada por internet, sino que internet se convirtió en la puerta de acceso de la televisión: “La industria digital ha dicho recurrentemente ‘la televisión es el pasado, nosotros somos el futuro. Ustedes se van a ir y vamos a reemplazarlos’. Lo cierto es que eso nunca ha sido verdad. En mi opinión no hay razón para tener ese temor".

Jhon Frelinghuysen, experto en contenidos digitales y de televisión, aseguró en el caso de los Estados Unidos, un estudio indica que el 70 por ciento de los consumidores está dispuesto a pagar por lo que quieren ver, y esa realidad, traída a Colombia, sería una gran posibilidad para los productores de televisión.

El secretario general de Caracol Televisión, Jorge Martínez, aportó a esta charla que lo que necesita Colombia para competir en equilibrio es equidad en reglas económicas y operativas, tanto con la televisión cerrada como con las plataformas de contenidos digital, pues “no es igual desde el punto de vista de imposiciones o de cargas impositivas tributarias y no es igual desde el punto de vista del tratamiento del contenido”.

En el gran foro de medios también quedó claro que una de las apuestas de Caracol Televisión es recuperar la historia de Colombia con proyectos como Bolívar, que será lanzado en los próximos días.