“Reforma a justicia es cosa del pasado”: Santos tras fallo de Consejo de Estado

En 2012, el texto final de la reforma a la justicia creó gran polémica en el país pues le fueron colgados varios ‘micos’, que beneficiaban a varios congresistas investigados y eliminaba el régimen de inhabilidades lo que acabaría con los procesos de pérdida de investidura y abriría la puerta a la contratación de familiares en cualquier grado de consanguinidad.

El proyecto inicial pretendía beneficiar a los colombianos pero terminó favoreciendo a los aforados, es decir congresistas y magistrados. Ante la indignación nacional, el presidente, en vacaciones legislativas, convocó a sesiones extraordinarias, y las bancadas hundieron el proyecto.

Como lo explicó la magistrada María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, en el fallo de este martes lo que se anuló fue la actuación del presidente en el sentido de convocar a extras para hundir la reforma.

Dentro de los argumentos que analizó el alto tribunal está el hecho de que el decreto no estaba dentro de las normas constitucionales para el libre ejercicio de las actividades del Congreso y que por ello se pudo haber incurrido en presión para hundir la iniciativa.

Dice la magistrada que esto no quiere decir que se reviva la reforma a la justicia, pues las actuaciones anteriores a la citación a sesiones extras quedan exactamente igual. Explica Rojas que este fallo no tiene repercusiones retroactivas sino que le advierte al presidente que estas acciones no pueden repetirse en el futuro.

Escuche a la presidenta del Consejo de Estado hablando del fallo:

"Reforma a la justicia es una cosa del pasado, no entrará en vigencia", dijo Santos tras fallo del Consejo de Estado. “El orden jurídico de la Nación ha quedado resguardado”, agregó el mandatario.

Explicó el jefe de Estado que el fallo de hoy rige hacia el futuro y por lo tanto queda en firme la decisión de archivar el proyecto y no se convertirá en acto legislativo.