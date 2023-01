¿Reformar las Fuerzas Militares? Esto piensan Petro, Duque, De la Calle, Fajardo y Vargas

Los candidatos presidenciales, en el debate final de Noticias Caracol, explican qué harían para enfrentar retos tan grandes como la seguridad ciudadana.

Gustavo Petro: La seguridad ciudadana urbana es un asunto que corresponde a la Policía Nacional (…) las Fuerzas Militares tienen otras funciones que cumplir si hay paz en Colombia. Hoy tenemos un crecimiento de una nueva violencia: la gente que estuvo en la guerrilla, la gente que estuvo en los paramilitares, están siendo cooptadas por los carteles de las drogas mexicanos, que empiezan a tener control territorial en Colombia con ejércitos privados, incluso en ciudades. Y ese aspecto puede detonar una violencia más salvaje que a la de hasta ahora. Aquí hay que enfrentar esto con una política antidroga diferente y unas Fuerzas Militares que se tienen que preparar para ello.

Humberto de la Calle: El primer problema de las Fuerzas Militares y la Policía es la vida, tenemos es que salvar la vida y eso es lo que está ocurriendo. El tema se llama paz y a partir de allí mi tesis es Fuerzas Militares profesionales para la defensa de la soberanía de Colombia. El fin del conflicto implicará que podemos traer a la Policía en una buena proporción, no totalmente, a las ciudades, a las poblaciones para brindar seguridad con una policía reentrenada. No servicio militar obligatorio, no es necesario.

Iván Duque: El estándar es tener por lo menos 300 policías por cada 100 mil habitantes y estamos muy rezagados en las ciudades capitales, solamente en Bogotá son 240 policías por cada 100 mil. Eso quiere decir que el pie de fuerza tiene que ser aumentado. Esto tiene que ser complementado con personal de inteligencia; la Policía necesita inteligencia para infiltrar el crimen organizado. Hay que avanzar, además, en la denuncia electrónica.

Germán Vargas Lleras: Se necesita aumentar el pie de fuerza de la Policía, todos los alcaldes lo reclaman. Quisiera agregar puntos de vista: la impunidad, 3.500.000 delitos se cometen en Colombia, judicializados, pagando condena efectiva no llegamos al 1,5%. Hay que avanzar en una judicialización, 24 horas al día, siete días a la semana. El crimen no duerme. El tema de la reincidencia tiene que tener impacto en las penas y en la no excarcelación del delito. No implica que, si vamos a fortalecer a la Policía, vamos a debilitar al Ejército.

Sergio Fajardo: Los alcaldes tienen la obligación de conocer cada pedazo de su territorio. Articular, por supuesto, la Policía con la Fiscalía, con todas las intervenciones que se necesitan. La sola Policía, que la necesitamos, nunca va a poder resolver el problema si no va de la mano con las intervenciones sociales. Tenemos que revisar con mucho cuidado, barrio por barrio, comunidad por comunidad, todos esos jóvenes que están a punto de entrar a la criminalidad (…) de forma tal que esos jóvenes no entren a reemplazar a un alias.