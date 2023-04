Reformas del Gobierno Petro: oposición marchó contra los proyectos presentados

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali varias personas salieron a las calles para marchar contra las reformas del Gobierno de Gustavo Petro. Además, algunos ciudadanos también se manifestaron en apoyo a la fuerza pública en apoyo a la fuerza pública.

En Bogotá la marcha llegó al centro de la ciudad. Muchos de ellos salieron del Parque Nacional. Sus motivos para manifestarse fueron rechazar las reformas del presidente Gustavo Petro.

Paloma Valencia, senadora, acompañó la jornada: “Estamos pidiendo al gobierno Petro que no destruya. Que para construir una mejor Colombia hay que respetar lo que las generaciones anteriores han hecho, cuidar el sistema de salud, el pensional, las empresas de Colombia. Son reformas que pretenden destruirlo todo y nos vamos a quedar sin nada. El gobierno tiene que escuchar a los colombianos. Oposición al maltrato de la fuerza pública”.

En Medellín las personas también salieron a marchar desde muy temprano. El Parque de las Luces fue uno de los puntos de encuentro de la concentración.

Publicidad

“No vamos a permitir que acaben el sistema de salud, pensional y laboral. A la ministra de minas le digo que usted es enemiga del sector minero – energético”, enfatizó Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia.

Cali también fue epicentro: el punto de concentración fue el Parque de las Banderas. Los manifestantes marcharon hasta la plazoleta Jairo Varela, allí se realizó un plantón.

Vea, además

Publicidad



La reforma a la salud podría estar generando una crisis política entre los partidos Cambio Radical y la U. Al parecer, esa primera bancada le quitaría su apoyo a Dilian Francisca Toro en la Gobernación del Valle del Cauca si su colectividad apoya ese proyecto.

Precisamente, Germán Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, dijo en un evento en Cali que Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, tiene en sus manos la aprobación de la reforma a la salud.

Y que, si ella decide apoyar la ponencia en los debates, pues Cambio Radical no respaldará su aspiración para repetir en la Gobernación del Valle del Cauca.

“Eso de la salud va mal, mi llamado a la doctora Dilian: en manos de la doctora Dilian está que eso prospere o no prospere. Porque ya veo al Partido Liberal, si le hacen caso a César Gaviria, apartándose del compromiso de tramitar eso. El Partido Conservador, apenas vea a Dilian con una postura diferente, no va a quedar solo con el pecado. ¿Qué hacemos para convencer a esa mona? Si así procede, no la podemos acompañar en su aspiración a la Gobernación, nos cueste lo que nos cueste”, aseguró Germán Vargas Lleras.