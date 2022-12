¡Regalazo! Policías remodelaron casa de mujer de 82 años en Puerto Tejada, Cauca

Fotos: cortesía Policía Cauca

En el marco de la celebración del Día de la Mujer, María Guzmán, de 82 años, recibió un grato regalo por parte de miembros de la Policía Nacional. Los uniformados remodelaron su vivienda ubicada en el barrio Nueva Esperanza, de Puerto Tejada, norte del Cauca.

"Hicimos una labor con doña María que consistente en mejorarle su calidad de vida. Este es un barrio bastante conflictivo, donde tenemos puestos los ojos, no sólo en tema operativo, sino en ayudarle a la comunidad", manifestó el teniente coronel Edwin Toro Salazar, comandante de Puerto Tejada.

De esta manera, los policías del municipio atendieron el llamado de la comunidad de tener un acto solidario con esta ciudadana y así ayudarla a contar con una vivienda más cómoda y segura.

Una de las dificultades que afrontaba la mujer era que cada vez que llovía, las pocas pertenencias y muebles que posee se le mojaban por falta de techo y el agrietamiento de las paredes.

Luego que los habitantes expusieran la situación a las autoridades de la localidad, se emprendió una campaña entre los comerciantes, la comunidad LGTBI e integrantes del programa 'Construyendo Sonrisas', a través del cual se recolectaron recursos, elementos de construcción y enseres para tener un acto de solidaridad con esta ciudadana.

"Muy agradecida con ellos porque vinieron y me arreglaron esto, a cada rato se me caía y tenía que estar amarrándolo con pedacitos de alambre. Yo estoy tranquila, me siento bien y feliz con todo", expresó María Guzmán.

Tras repello de la fachada, cambio de las ventanas, puertas y rejas, junto con el arreglo de la cubierta o techo, María, quien reside sola, ahora cuenta con un hogar más reconfortante. Asimismo, los uniformados reunieron víveres y enseres que le fueron entregados a la mujer.

