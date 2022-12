‘Regalitos’ a cambio de un voto, la práctica que sigue rampante en Córdoba

También se repite la historia del candidato con investigaciones que pretende ganar en las elecciones, como es el caso de Eduardo José Tous de la Ossa.

En el barrio Villa Cielo, uno de los sectores más pobres de Montería, Julián de la Oz lleva once años denunciando las necesidades del sector. Habla de un pozo séptico de un centro de atención a la infancia que en época de invierno colapsa y nadie aguanta el olor.

Entre el 2007 y el 2013, Tous de la Ossa fue director del ICBF. En su administración se ejecutaron alrededor de cien obras como la que denuncia el líder comunal De la Oz. Por presuntas irregularidades, la Procuraduría abrió una investigación.

Lo curioso es que el funcionario ahora aspira al Senado.

El director del centro de estudios sociales de la Universidad del Sinú no entiende esta lógica de los políticos. “Deberían hacer buenas obras y demostrar con esas buenas obras su eficiencia y su responsabilidad con el elector”, señala.

Córdoba carga con el lastre de tener una de las dirigencias políticas más corruptas del país y por eso todos miran con lupa estas elecciones, dice el veedor ciudadano Ramiro Ensuncho.

Según la Registraduría nacional, sólo en Montería hay más de 300 mil ciudadanos aptos para votar y el departamento logra sacar entre ocho senadores y cinco representantes a la Cámara.

El voz a voz sobre dádivas para votar llevó esta investigación a la casa de la liberal Arleth Casado. El sitio convoca a varios ciudadanos y de allí sale una mujer que después de ser interrogada termina confesando que ha recibido una considerable suma de dinero.

Mauricio Castilla, periodista investigativo, heredó el oficio de su padre, quien fue asesinado por sus investigaciones en el 2006. Como su padre, Castilla no tiene pelos en la lengua y dice que eso siempre ha sido así.

En estos días se conocieron fotografías de una supuesta repartición de materiales de construcción en vehículos marcados con propaganda política. Allí se ve una camioneta con placas de Montería y aparece la publicidad de la senadora conservadora Nora García, que aspira a repetir en el Senado y de Jorge Burgos, candidato por el partido de la U, quien aspira a llegar a la Cámara.

Como era de esperarse, las campañas negaron tener participación en el hecho.