Regando granos por Bogotá, gremio de arroceros pide investigar un presunto cartel de precios

Manifestantes se concentraron frente al ministerio de Agricultura para denunciar que bajo valor del producto los tiene arruinados.

A los miles de maestros y empleados públicos que se tomaron las calles de Bogotá, se unió un grupo de cultivadores de arroz que acompañó la caminata y se concentró frente al ministerio de Agricultura para pedir políticas que protejan sus productos.

"La decisión de no hacer el paro depende del mismo ministro, que vea la situación en que estamos, de quiebra, o sea que nos ponga un precio remunerativo" puntualizó Martín Vargas, arrocero del Huila

Igualmente, el gremio aseguró que los convenios internacionales no les garantizan beneficios.

"Los TLC (tratados de libre comercio) tienen cada vez más acosado no solamente al arroz sino a los cultivos que rotan con el arroz. Tiene acosado al maíz, tiene acosado al frijol, (…). Estamos en una situación muy grave", dijo en la marcha Óscar Gutiérrez, director nacional de Dignidad Agropecuaria.

Durante esta jornada de protesta, los productores de arroz se quejaron de una pérdida en su ingreso hasta del 16% en tan solo la última semana