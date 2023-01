Regaño de la Corte Constitucional al gobierno por reducción de precios de medicamentos

Alto tribunal asegura que las medidas adoptadas hasta el momento no han sido suficientes, especialmente en los considerados de alto costo.

Medidas más efectivas que representen una verdadera disminución en el precio de los medicamentos pidió la Corte Constitucional al Gobierno.

La sala consideró que las mejoras no son suficientes y se muestran parciales para superar la falla estructural que dio lugar a los sobrecostos de los medicamentos, por lo cual, decretó el nivel de cumplimiento medio.

La corte señala que, si bien 900 fármacos entraron en vigilancia de precios, y en el caso de los anticonceptivos la reducción es de 70 mil millones de pesos al año, en los que son de alto costo el medicamento no se entrega como debe ser.

Y es que según las asociaciones de pacientes la reducción de precios en medicamentos no beneficia al usuario.

Frente a este tema de los medicamentos se pronunció el procurador general encargado.

“Un elemento fundamental es que empiece a regir el techo en el recobro de los medicamentes y servicios de los antiguamente denominados no POS y hay que profundizar en esa materia”, señaló.

La Corte Constitucional ordenó la entrega de reportes cada tres meses sobre las acciones tomadas frente al tema de medicamentos y les pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía investigar irregularidades por el sobrecosto en el precio de los medicamentos.