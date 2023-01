Registraduría descarta fraude electoral en presidenciales del pasado domingo  

Las enmendaduras en los formularios E14 serían por fallas humanas y no una acción sistemática para influir en el resultado de las votaciones.

Gobierno y autoridades electorales negaron cualquier posible manipulación de los resultados de las elecciones presidenciales del 27 de mayo.

Para dicha acción, analizaron 13,135 de los controvertidos formularios E14, de los cuales 363 presentaban tachones o enmendaduras. Pero al contrastarlos con los resultados no se encontró afectación con el escrutinio oficial.

"Se encontraron enmendaduras en los E14 de delegados que no afectan porque no hay una alteración y los de claveros están debidamente diligenciados luego aquí no podemos hablar de fraude", declaró Juan Carlos Galindo, registrado nacional.

Galindo restó crédito a las imágenes que rondan en redes sociales con fotos de los documentos de conteo “adulterados”: “las imágenes que figuran en las redes están cortadas no están completas no muestran número de sufragantes votos ni observaciones que pidieron dejar los jurados de votación".

La misión de observación electoral (MOE) advirtió que el problema reside en el uso de varios formularios para registrar el conteo de votos. “Necesitamos un sistema en el que no se llenen 3 formularios copia única, esto disminuirá la posibilidad de disminuir los resultados electorales", declaró Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Desde el Ministerio del Interior se recordó que el gobierno nacional ha dado todas las garantías para tener unas de las elecciones con mayor tranquilidad y transparencia de las que se tenga memoria. "Las campañas también tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y hacer sus preguntas y este ejercicio lo seguirá haciendo el gobierno nacional”, declaró el ministro Guillermo Rivera.

Es preciso aclarar que el escrutinio de la justa electoral del pasado domingo aún no ha terminado. Falta que lleguen la totalidad de votos realizados en consulados y embajadas en el extranjero.