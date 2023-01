Reglamentación de la JEP: estos son los principales condicionamientos de la Corte Constitucional

El alto tribunal dio vía libre a la ley que la reglamenta, pero hizo claridad en temas como violencia sexual y participación política.

1. Uno de los condicionamientos se relaciona con las personas que cometieron abusos sexuales en el marco del conflicto. A ellos se les impondrá una sanción alternativa que son penas entre 5 y 8 años si dicen la verdad, y no las penas de la justicia ordinaria que son más altas.

2. Si la JEP impone una sanción de cárcel esa persona no podrá ejercer el cargo. Pero si la sanción es alternativa, con condición retributiva y restaurativa, es decir, como servicio social, los derechos políticos no se pierden.

Finalmente, la Corte Constitucional dijo que terceros, es decir empresarios o campesinos que quieran someterse a la Jurisdicción Especial de Paz, solo tendrán tres meses a partir del momento en el cual el presidente sancione esta ley.

