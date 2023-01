“Relaciones con las cortes van por buen camino”: ministra de Justicia

Gloria María Borrero señaló cuál será el alcance de la propuesta de que secuestro y narcotráfico no sean delitos conexos al político.

“Esto es transparente. Es para el futuro, es a partir de su expedición por la gravedad que le ha hecho al país. Regirá para otros acuerdos de paz y no para este”, señaló la nueva ministra.

“Me entiendo muy bien con las altas cortes y lo mismo puedo decir del presidente que las ha visitado”.

“Estamos logrando un acuerdo con las cortes y vamos a trata bajar todos los lunes por las tardes para crear estos temas comunes y el alcance. Esperamos llegar a acuerdos en los próximos tres meses”, indicó Borrero.

También explicó que las reformas a la justicia serán concertadas y que se espera corregir las fallas de sistema penal acusatorio y hacer un Código Penal más coherente entre los tipos y las penas.