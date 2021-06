Relevan a siete militares por carro bomba en batallón de Cúcuta

Siete militares fueron relevados por el atentado perpetrado con carro bomba en batallón de Cúcuta, en el que 55 personas resultaron heridas.

El general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares, detalló que los uniformados separados de sus cargos son de “los servicios de la guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón de apoyo de servicios para el combate número 30”.

En contexto:

FBI apoya investigación tras carro bomba en batallón de Cúcuta, donde había militares de EE. UU.

Las autoridades investigan presuntas irregularidades que habrían ocurrido en medio de los protocolos de ingreso al batallón de Cúcuta, pues el conductor de la camioneta blanca, estacionada al lado de la unidad de inteligencia por un poco más de dos horas y que luego explotó, no estaba identificado, no portaba uniforme de la Fiscalía y vestía de particular.

"Una vez esta persona ingresó, parqueó el vehículo en un lugar y lo mantuvo hasta las 2:45 (de la tarde); repito, de las 12:35 a las 2:45 estuvo la camioneta parqueada. Posteriormente, este sujeto sale de la sede militar (...) y a las 3:01 se produce la primera explosión después de que mueven el vehículo", detalló el fiscal general Francisco Barbosa, en una rueda de prensa.

Puede ver:

Videos: así fue la explosión de carros bomba en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta

Publicidad

El Ministerio de Defensa dijo que se trabaja en la hipótesis de que en el carro bomba en batallón de Cúcuta haya estado involucrado el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque también investigan a las disidencias de las FARC.

Las explosiones afectaron especialmente un área de oficinas que, según militares, estaban vacías ya que parte del personal de la brigada, adscrita a la Segunda División del Ejército, está en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Vea, además:

Ofrecen recompensa de $500 millones para dar con responsables de atentado en batallón de Cúcuta