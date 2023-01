Renunció Carlos Valdés, director de Medicina Legal, por “error en caso Pizano”

El funcionario se había visto envuelto en denuncias de presiones para cambiar el dictamen de los peritos en esta investigación.

Carlos Valdés se desempeñaba como director de Medicina Legal desde 2011.

Pero en las últimas semanas estalló una polémica con el sindicato, pues este aseguraba que no era cierto que se hubiera obtenido muestras de fluidos en las evidencias recaudadas en la casa de Jorge Pizano. “La técnica en el instituto no está validada en esos fluidos y en esas muestras biológicas”, indicó el sindicato.

Valdés había asegurado a la prensa que las pruebas de ADN permitían descartar envenenamiento por cianuro.

El sindicato también aseguró que hubo presiones a los peritos para cambiar el dictamen.

El director negó tajantemente las acusaciones y al anunciar su renuncia señaló que “había cometido un error al asegurar que en la toalla que se encontró en la casa de Jorge Pizano se había encontrado sangre, por no preguntar al laboratorio primero”.

“Esto no puede manchar siete años de labor”, indicó.

También defendió la labor de los peritos de Medicina Legal y pidió a la ciudadanía confiar en el dictamen de Pizano, que asegura que el abogado no murió por envenenamiento sino por un ataque al corazón.

