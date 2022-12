Renunció Diego Molano, el MinTIC. David Luna tomará su lugar

Diego Molano emitió el siguiente comunicado:

"Quiero compartir con usted una importante noticia: mi etapa como Ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) de Colombia terminará en los próximos días.

Han pasado casi cinco años desde que el Presidente Juan Manuel Santos depositó su confianza en mí para liderar la transformación digital de Colombia. Cinco años en que hemos enfrentado grandes retos, y hemos obtenido importantes logros. Cinco años ocupando el que ha sido el mejor trabajo que he tenido en mi vida.

Como jefe de esta cartera he conocido a Colombia. He aprendido acerca de la dimensión de sus sueños, sus esperanzas, y su potencial. Recorriendo el país he compartido la emoción de miles de colombianos que han conseguido, gracias a la tecnología, una ventana de acceso al mundo, a miles de oportunidades impensables hace unos años.

Quiero agradecer al Presidente Juan Manuel Santos por su liderazgo e impulso a esta revolución digital y quiero también agradecer a todo el equipo que me acompañó incansablemente durante estos años. Un equipo estupendo de excelentes profesionales, que son muestra del talante de los trabajadores colombianos. Gracias a los equipos de MinTIC, CRC, ANE, Computadores para Educar, 472, ANTV, BIOS, RTVC y todos los canales públicos de televisión.

Mi decisión fue difícil de tomar. Obedece a la importancia de nuevos caminos que emprenderé con mi familia. No siento más que gratitud por la oportunidad que he tenido de trabajar por mi país y servirle a su gente

Desde ahora estaré dedicado al mundo académico y a la consultoría desde Washington DC.

Estaré apoyando a mi país desde donde me encuentre, y en un futuro no muy lejano espero volver a servirle a Colombia desde el sector público.

La decisión, dice el funcionario, “obedece a la importancia de nuevos caminos que emprenderé con mi familia".

El presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del hasta ahora ministro de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y anunció que su remplazo será el ex viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, David Luna.