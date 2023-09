Reparos a reforma a la educación: "La calidad no son los edificios, son los profesores"

Se espera que este martes 12 de septiembre sea radicado el proyecto de reforma a la educación. Horas antes, cuatro universidades del país expusieron que algunos puntos deben ser reformulados . Raquel Bernal Salazar, rectora de la Universidad de Los Andes, dijo que hay un llamado para el “fortalecimiento de esta ley estatutaria”.



El primero de ellos es “la protección del sistema mixto de educación, es decir, universidad privada y universidad pública”. El segundo se trata de “una mejor conceptualización de la educación postmedia, que no sea solo la educación universitaria profesional, sino un conjunto de cosas como la técnica, tecnológica y formación para el trabajo”.

El tercer tema es el “financiamiento integral de las universidades, recursos públicos y recursos privados que se dedican también a la formación de los jóvenes de este país”. Por último, “la calidad de la educación. No es importante solamente el acceso, sino también es importante garantizar alta calidad para que los jóvenes no deserten. La calidad no es el campus, no son los edificios, sino son los profesores y profesoras, las metodologías pedagógicas”.

La rectora de la Universidad de Los Andes hizo un llamado a “fortalecer el articulado en estas dimensiones. Algunas de estas cosas, aunque las hemos mencionado, no están capturadas de manera contundente, y valoramos mucho el esfuerzo del ministerio por garantizar el derecho a la educación fortaleciendo estos aspectos”.

Este es el comunicado completo que la Universidad Javeriana, Universidad de la Sabana, Universidad de los Andes y EAFIT publicaron a propósito del proyecto de reforma a la educación que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro.

