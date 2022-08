Reprochable actitud de ciudadano contra un policía: hasta le dio una cachetada

En Chía, Cundinamarca , hay indignación por la agresiva reacción de un hombre al que un policía le pidió una requisa. Testigos grabaron con sus celulares el momento en el que el ciudadano arremete en contra del uniformado insultándolo, lanzándole golpes a la cara, hasta darle una cachetada.

El policía señaló al portal Oasis Magazine que le solicitó un “registro normal”, pero el joven “se puso aleta”.



“Cuando se puso así, me levantó la mano, me pegó la cachetada. Igual, no reaccioné. Reaccioné cuando dio la espalda y lo cogí en el piso. Eso fue lo único que hice”, aseguró.

El video muestra cuando el agente trataba de reducir en el suelo al ciudadano; sin embargo, el hombre se aferra fuertemente al uniformado, mientras otras personas tratan de intervenir para que lo suelte.

“Se le fue encima al oficial de Policía, o sea, fue un abuso contra la autoridad”, se escucha decir a una mujer en la grabación.

El comportamiento de este ciudadano es inaudito, irrespetuoso y violento. NO existe ninguna excusa para las agresiones y ofensas. Invito al uniformado a instaurar la respectiva denuncia contra su agresor, para que se establezcan las sanciones que contempla la Ley.@AlcaldiaChia pic.twitter.com/zPbHpEe4Yg — Luís Carlos Segura R. (@LaOpcionSegura) August 25, 2022

El alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, instó al uniformado interponer una denuncia por este hecho.

“El comportamiento de este ciudadano es inaudito, irrespetuoso y violento. No existe ninguna excusa para las agresiones y ofensas. Invito al uniformado a instaurar la respectiva denuncia contra su agresor, para que se establezcan las sanciones que contempla la ley”, indicó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, también se pronunció sobre lo ocurrido.

“Acciones que se hagan en contra de los miembros de la fuerza pública tiene que tener igualmente unas consecuencias. El que haya un nuevo relacionamiento no significa tampoco que desde el otro sector puedan emprenderse acciones negativas en contra de la fuerza pública”, señaló.

Según informó El Tiempo, el hombre quedó en libertad horas después y se le impuso un comparendo por desacato a la autoridad.