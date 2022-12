Reprochan actitud de borracho que le dio violenta cachetada a policía en Manizales

Patrullero, que no cedió a la provocación y se alejó del lugar, recibirá un reconocimiento por parte de sus superiores.

Las imágenes muestran al hombre, en aparente estado de ebriedad, que dentro de una patrulla reacciona de manera violenta cuando el uniformado le entrega copia de un comparendo.

El agresor había sido sorprendido de madrugada cuando, al parecer, fomentaba una riña en un establecimiento público, razón por la que se le aplicó el artículo 27 del nuevo Código de Policía.

El agresor primero le dijo algo inaudible al patrullero, pero este no pareció entenderle. Debido a esto, acercó su oído al sancionado y le pidió que repita, ante lo que el hombre le dio una bofetada.

El uniformado, identificado como Johan Sebastián Parra, le dio la espalda y se alejó del sitio.

"Analizo la situación y pienso que no es necesario igualarme con él. En las condiciones que él estaba de embriaguez era mejor continuar con el proceso de judicialización", explicó el agente.

La honorable reacción fue felicitada personalmente por el director de la Policía Nacional, general Jorge Hernando Nieto.

Por su parte, al agresor le dictaron medida de aseguramiento privativa de la libertad mientras que continúa vinculado a un proceso por agresión a la autoridad.