Repudio por matanza de tigrillo en zona rural de Dagua

Gran indignación y rechazo causó entre defensores de animales una serie de fotografías donde aparecen tres trabajadores exhibiendo un tigrillo muerto en hechos registrados en el Bajo Anchicayá, municipio de Dagua.

Las imágenes, donde los hombres incluso salen sonrientes, fueron divulgadas a través del perfil de Antonio Cardona Defendiendo Los Animales en Facebook.

“Señores de Proing S. A., esto es lo que ustedes tienen en su empresa. Personas como estas no deberían estar ahí. Miren lo que hacen estos ignorantes con los pocos animales que hay en nuestros montes”, escribió el animalista.

Al respecto, la empresa de proyectos de ingeniería con sede en Acopi, Yumbo, aseguró que estos trabajadores son habitantes de la zona contratados como mano de obra no calificada para ayudar en la instalación de redes de energía que adelanta la empresa en la zona.

“Lo que sabemos hasta el momento es que el felino fue sacrificado por la comunidad que habita en este sector porque les había matado tres perros y unas gallinas, además de que los niños juegan cerca de donde rondaba el animal”, explicó Nelson Arcila Jiménez, gerente de Calidad de Proing S. A.

Asimismo, indicó que si se les comprueba su participación en la muerte del tigrillo serían denunciados ante las autoridades ambientales. Y así se descarte que no tuvieron nada que ver con lo sucedido, los trabajadores podrían ser despedidos solo por haberse tomado fotos con el tigrillo, al cual “exhibieron como un trofeo”.

“El área jurídica se encargará de realizar la investigación para determinar las sanciones del caso por este hecho que nos parece reprochable desde todo punto de vista”, puntualizó el ingeniero Arcila.



Personería investiga

El personero de Cali, Andrés Santamaría Garrido, indicó que la investigación se abrió con el fin de establecer las causas por las cuales fue asesinado un tigrillo en el área protegida del Parque Farallones, al infringir normas como la del maltrato animal y la caza en zonas de reserva, actividades que no están permitidas en los Parques Naturales de Colombia.

“La falta de presencia institucional de aquellos que tienen competencia sobre su protección y conservación, abre espacios para que se presenten episodios como el de este fin de semana, que atentan contra la preservación de un ecosistema de importancia nacional cuya fragilidad es muy alta, además de que demuestra que su mayor amenaza es el ser humano mismo”, indicó Santamaría.