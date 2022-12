Repudio por video donde locutor de La Mega de Medellín se burló de una joven

Completo rechazo es lo que miles de personas a través de las redes sociales le comunican al director de La Mega en Medellín, Carlos Mira, luego de que publicara un video en su Facebook donde se burlaba de la discapacidad de una joven.

Según explica Mira, el video lo tomó el 24 de enero pasado cuando caminada por el municipio de Guatapé. “Vi una niña que tenía las rodillas junticas y los pies apartados, entonces me dije, ‘mirá que bacano’, voy a hacer un video mostrando ese pedacito, y canto un pedacito de la canción rodillijunta patiapartada”, explicó el comunicador.

El video fue publicado ese mismo domingo y alcanzó más de mil like y cerca de 4 mil reproducciones. El marte en la madrugada la protagonista del video, una joven de 22 años identificada como Ana María Zapata, le escribió a Mira por Facebook, le explicó que padecía de una enfermedad y que había sido sometida a 14 cirugías. Mira por petición de Ana borró el video.

La historia se complicó cuando la joven decidió pública en sus redes una imagen con su foto y la de Mira con un texto en donde demostraba su indignación por haber sido objeto de burlas. Ella, quien sufre de una enfermedad conocida como Síndrome de Marfan, escribió:

“Me parece que lo que el señor me hizo a mí no tiene sentido ni razón de ser, ya que no entiendo cómo es posible que una persona como él, con un cargo público, sea capaz de incitar a la burla y a la discriminación por el aspecto físico de las personas”.

En pocas horas la imagen se hizo viral tanto en Facebook como en twitter y Carlos Mira se volvió el blanco de toda clase de reclamos, insultos y rechazos:

Ante la situación Carlos Mira público este video pidiendo disculpas: